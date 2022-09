Lenovo ThinkPad X1 Fold: schermo OLED pieghevole

Lenovo risponde allo Zenbook 17 Fold OLED di ASUS con l’annuncio del nuovo ThinkPad X1 Fold. Rispetto al primo modello sono stati apportati diversi miglioramenti in termini di design e dotazione hardware. Spicca in particolare l’ampio schermo OLED pieghevole che trasforma il notebook in tablet. Arriverà sul mercato nel quarto trimestre. Non è nota ancora la disponibilità in Italia.

Lenovo ThinkPad X1 Fold: specifiche e prezzo

Il ThinkPad X1 Fold di seconda generazione è il 25% più sottile (8,6 millimetri) del modello di due anni fa e possiede uno schermo da 16,3 pollici con risoluzione di 2560×2024 pixel, quindi offre una maggiore area di visualizzazione rispetto ai 13,3 pollici della prima versione. Ridotto anche lo spessore delle cornici (8 millimetri). Quando piegato si ottengono due schermi da 12 pollici.

È possibile utilizzare il dispositivo come un normale notebook, sfruttando la tastiera virtuale o la tastiera Bluetooth retroilluminata (opzionale), e come tablet, sfruttando eventualmente la Precision Pen (opzionale). Sul retro è presente un cavalletto. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i5/i7 di 12esima generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam da 5 megapixel con sensore IR, tre altoparlanti con supporto Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e LTE (opzionale), tre porte USB Type-C (due Thunderbolt 4), lettore di impronte digitale (sulla tastiera) e batteria da 48 Wh con ricarica rapida.

Il ThinkPad X1 Fold Gen 2 sarà disponibile a partire da fine novembre. Il prezzo della configurazione base è 2.999 euro. Lenovo comunicherà in seguito la data di arrivo in Italia.