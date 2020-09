Lenovo ThinkPad X1 Nano, il più leggero di sempre

New entry nel catalogo di laptop a marchio Lenovo: oggi il gruppo annuncia ThinkPad X1 Nano, il modello della gamma più leggero di sempre con il suo peso di soli 907 grammi. Basato sulla piattaforma Intel Evo, integra processori Intel Core di undicesima generazione e un display 2K da 13 pollici con rapporto 16:10, superficie touch opzionale e copertura al 100% della gamma sRGB.

Lenovo presenta ThinkPad X1 Nano

Nella scheda delle specifiche tecniche anche la scheda grafica Intel Xe, quattro altoparlanti e altrettanti microfoni per un’esperienza audio a 360 gradi, il supporto a WiFi 6, un modem opzionale per la connessione in movimento alle reti 5G, la compatibilità con le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, Thunderbolt 4, funzionalità di sicurezza ThinkShield AI e biometriche. Lato software si segnala la possibilità di scegliere tra la dotazione del sistema operativo Windows 10 in versione Pro oppure Ubuntu per chi preferisce il mondo Linux.

Il pieghevole ThinkPad X1 Fold arriva in Italia

Giunge inoltre la notizia del debutto in Italia per ThinkPad X1 Fold, il PC pieghevole mostrato dal produttore al CES 2020 in gennaio. Un dispositivo che fa della versatilità il suo principale punto di forza con display da 13,3 pollici che è possibile richiudere su se stesso, processori Intel Core e un peso inferiore a 1 Kg.

Questo il commento di Gregory Bryant, Executive Vice President e General Manager del Client Computing Group di Intel che fa riferimento alla collaborazione con Lenovo nell’ambito del progetto Athena.

La nostra storia con Lenovo rappresenta una base solida per promuovere insieme l’innovazione e fornire nuove esperienze di PC sul mercato. ThinkPad X1 Nano e ThinkPad X1 Fold, entrambi resi possibili dal programma Project Athena, esemplificano il nostro impegno per l’innovazione dei PC e offrono le migliori esperienze di laptop per chi ha bisogno di macchine pensate per ottenere risultati.

Prezzi e disponibilità

Il modello ThinkPad X1 Fold è disponibile per l’ordine a partire da oggi al prezzo di 2.899 euro + IVA con la consegna fissata entro le prossime settimane. Per quanto riguarda invece ThinkPad X1 Nano l’arrivo è previsto entro la fine dell’anno con una spesa non ancora annunciata.