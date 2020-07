Lenovo, tutti i prodotti per la New Normality

Una valanga di novità in arrivo da Lenovo che oggi ha organizzato il proprio Digital Event per anticipare quelli che saranno i prossimi dispositivi del marchio a debuttare sul mercato. Prodotti pensati per soddisfare le esigenze di chi continuerà a lavorare in smart working da casa così come per il rientro in ufficio, senza dimenticare chi studia (in aula o con la didattica a distanza) e l’ambito smart home.

Le persone negli ultimi mesi hanno dimostrato una capacità notevole di adattarsi a situazioni anomale e straordinarie e, dove la tecnologia lo consentiva, di sapere mantenere la propria produttività lavorativa anche da remoto e lavorando in ambienti domestici conciliando attività professionali e private. Secondo una ricerca che abbiamo presentato pochi giorni fa, tuttavia, erano consapevoli dei rischi per la sicurezza di dati e informazioni e delle criticità legate a strutture non necessariamente nate per gestire tanti utenti connessi fuori dall’ufficio. Questa congiuntura ha portato il mondo dell’innovazione tecnologica ad analizzare le priorità emerse, per individuare soluzioni adeguate alla nuova normalità. Nel proprio ruolo di mercato, Lenovo è impegnata a garantire innovazione costante ma anche a intercettare bisogni in evoluzione e garantire alle persone prodotti che possano migliorare la loro vita. Emanuele Baldi, Amministratore Delegato e General Manager di Lenovo per l’Italia

Tutte le novità dal Digital Event di Lenovo

Alcuni dei modelli mostrati sono gli stessi annunciati all’inizio dell’anno in occasione del CES 2020 a partire dal laptop Yoga Slim 7 disponibile nelle versioni da 14 e 15 pollici con processori Intel o AMD, tecnologia Q-Control per l’ottimizzazione della batteria e il sistema Glance by Mirametrix per il rilevamento dell’attenzione.

C’è poi il convertibile IdeaPad Flex 5 con CPU AMD Ryzen 7 serie 4000 e scheda grafica Radeon o CPU Intel fino a Core i7 di decima generazione e grafica Intel Iris Plus. In questo caso i più esigenti possono optare per una NVIDIA GeForce MX. Tra le caratteristiche più interessanti il supporto alla digital pen, speaker frontali, privacy shutter e sensori biometrici.

Lo Smart Tab M10 FHD Plus di seconda generazione con assistente virtuale è invece un device per la casa che si può utilizzare come smart screen inserito nell’apposita Dock oppure come un tablet Android in mobilità. Pesa solo 460 grammi e monta un processore octa core MediaTek Helio P22.

Per quanto riguarda la linea Chrome OS arrivano nel nostro paese IdeaPad Chromebook Duet con autonomia fino a dieci ore e Chromebook IdeaPad Flex 5 da 13 pollici con processore Intel Core i5, SSD PCIe fino a 128 GB, porta Thunderbolt 3 e WiFi 6.

Ci sono poi Yoga Creator 7 da 15,6 pollici con altoparlanti Dolby Atmos e IdeaPad Creator 5 con pannello da 15,6 pollici dotato di in-plane switching con 100% AdobeRGB. A questi si aggiungono il ThinkCentre M75n presentato nelle scorse settimane , lo schermo ThinkSmart View con Teams integrato per le riunioni (nella galleria qui sotto) e le novità della gamma Legion destinate al gaming.

Completano la carrellata il ThinkPad X1 Carbon di ottava generazione, ThinkPad X1 Yoga e ThinkBook Plus destinati a chi lavora da remoto, senza dimenticare il ThinkBook Plus con display e-Ink mostrato a Las Vegas.

Così Emanuele Baldi, Amministratore Delegato e General Manager di Lenovo per l’Italia, commenta il momento attuale sottolineando come l’adeguamento a nuove formule di produttività debba necessariamente essere accompagnata dall’adozione di adeguate misure per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni. Insomma, l’urgenza del passaggio alla cosiddetta nuova normalità ha spinto molti ad arrangiarsi in fretta e furia, ma in ballo c’è troppo per lasciare rischiare di mostrare il fianco ad attacchi o violazioni.

Riportiamo infine le informazioni annunciate oggi in merito alla disponibilità e ai prezzi dei nuovi prodotti Lenovo per il mercato italiano.