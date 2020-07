È la prima workstation destinata all’ambito professionale basata sui 64 core di AMD Ryzen Threadripper PRO: presentata Lenovo ThinkStation P620, soluzione destinata a chi necessita di prestazioni e flessibilità per la gestione dei flussi di lavoro più complessi.

La nuova workstation Lenovo ThinkStation P620

I processori arrivano a velocità di clock fino a 4,00 GHz, non mancano poi PCIe 4.0 a 128 lane e supporto per memoria a 8 canali, tutto questo in una piattaforma single-socket con performance adatte tra le altre cose allo streaming a qualità 8K in tempo reale, al rendering, allo sviluppo, alle simulazioni e all’interazione con risorse 3D. A livello di specifiche tecniche è possibile personalizzare la configurazione scegliendo tra diverse GPU (fino a due NVIDIA Quadro RTX 8000 o quattro RTX 4000), in termini di storage (fino a 20 TB di spazio) e di RAM (fino a 1 TB). Questo il commento di Rob Herman, General Manager per Workstation e Client AI Business Unit di Lenovo.

I nostri clienti si affidano a noi per soluzioni di livello professionale che siano potenti, ma abbastanza flessibili da essere personalizzate quando le loro esigenze cambiano o evolvono. Una delle sfide che oggi affrontano le divisioni IT è la spinta a provare nuove tecnologie, anche prima che siano state esaminate a fondo, senza funzionalità, certificazioni, sicurezza e supporto di livello aziendale.

L’unità per la dissipazione del calore, un sistema di raffreddamento ad aria, è stata progettata in partnership con AMD proprio per questa macchina. Presenti anche ThinkStation Diagnostics 2.0, il supporto ThinkShield, gli aggiornamenti a Premier Support e la garanzia di tre anni. Per quanto riguarda la sicurezza si può contare su funzionalità integrate nelle CPU della linea come Secure Processor, la convalida del codice prima che venga eseguito per garantire l’integrità dei dati e Memory Guard per la crittografia della memoria. Prosegue Herman.

Abbiamo lavorato a stretto contatto con AMD, assicurando che ThinkStation P620 rimuova tutte queste barriere e offra agli utenti il supporto di cui hanno bisogno. Grazie al processore AMD Ryzen Threadripper PRO, versatile ed estremamente scalabile, non ci sono limiti a ciò che può essere realizzato.

Il debutto di ThinkStation P620 è fissato per il mese di settembre con prezzi a partire da 4.599 dollari per la configurazione base.