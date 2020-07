Realizzato per chi ha bisogno di estendere la propria visione su contenuti e applicazioni operando in modalità smart working o secondo i principi del lavoro agile, Lenovo ThinkVision M14t è un monitor portatile con diagonale pari a 14 pollici, superficie touch su 10 punti, supporto all’utilizzo di un pennino con 4.096 livelli di pressione e risoluzione Full HD.

Lenovo ThinkVision M14t, un monitor portatile

Torna dunque utile a coloro che desiderano affiancare al PC un display secondario per disegnare, prendere appunti, sviluppare, per la gestione dei contenuti multimediali o da utilizzare durante le presentazioni. Si connette tramite cavo, integra un dongle a L e dispone di due porte USB Type-C. Può essere utilizzato sia in orizzontale sia in verticale a seconda delle necessità. La luminosità arriva a 300 nit, può essere regolato in inclinazione e altezza. Ancora, la tecnologia Rheinland Low Blue Light riduce l’affaticamento degli occhi. Tutto questo con un peso pari a 698 grammi.

Di seguito un filmato di presentazione che pone l’accento sulle caratteristiche del display passando in rassegna alcune delle situazioni in cui può tornare utile, in ambito professionale e non solo, anche collegato a uno smartphone in mobilità.

La disponibilità sul mercato italiano di ThinkVision M14t è prevista nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. Per quanto riguarda il prezzo è stato fissato da Lenovo in 299 euro più IVA.