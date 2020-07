Filippo Gramigna per la Media Strategy di Lenovo

Oggi Lenovo annuncia la nomina di Filippo Gramigna alla guida del nuovo team EMEA Media Strategy and Activations, nell’ambito dell’organizzazione EMEA Marketing. 48 anni, ha alle spalle oltre due decenni di esperienza nel settore dei media tradizionali e nel digital advertising, con ruoli di responsabilità per media house di primaria importanza, in aziende tecnologiche, nell’editoria e come consulente.

Lenovo ha scelto Gramigna per il team EMEA Media Strategy and Activations

A Gramigna spetta una nuova funzione aziendale per lo sviluppo della strategia media, l’ottimizzazione degli investimenti pubblicitari e l’ampliamento della reach dell’azienda verso nuovi target. Farà riferimento ad Alberto Spinelli, Executive Director Marketing and Communications Lenovo EMEA, concentrandosi sul consolidamento delle funzioni digitali di Lenovo e sul potenziamento della divisione social media con responsabilità anche sulla supervisione della strategia e dell’engagement nell’area EMEA.

L’opportunità di unire le mie due passioni per i media e l’advertising mettendole a disposizione di un importante brand globale come Lenovo è veramente emozionante per me. La figura professionale del marketer si adatta di pari passo alla volontà delle aziende di sfruttare pienamente il potenziale del digital, e sono felice di poter mettere a disposizione la mia esperienza nell’aiutare Lenovo EMEA a raggiungere questo obiettivo per sviluppare una strategia evoluta che comprenda tutti i canali.

Arriva da Adform, una delle principali aziende di advertising technology a livello globale, impegnata nella fornitura di software per l’automatizzazione delle campagne. Lì era Vice President of Global Commercial Partnerships. In precedenza ha lavorato presso Widespace, società indipendente specializzata in mobile advertising, come Vice President of Global Sales. Nel curriculum vitae anche posizioni di responsabilità nell’editoria nostrana: Marketing Director presso Il Sole 24 Ore e per il Gruppo Mondadori.