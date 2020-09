Linux e laptop: un Lenovo ThinkPad con Fedora

Tra le new entry del catalogo laptop commercializzato da Lenovo c’è l’ottava generazione del ThinkPad X1 Carbon che viene proposta anche con sistema operativo Fedora (Fedora Workstation 32). Più avanti il produttore farà lo stesso con i modelli ThinkPad P1 di seconda generazione e ThinkPad P53.

Fedora sul laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Dal punto di vista delle specifiche tecniche sono presenti un display da 14 pollici con risoluzione Full HD, il processore quad core Intel Core i5-10210U di decima generazione, GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM LPDDR3, SSD PCIe da 256 GB per lo storage, webcam 720p, lettore di impronte digitali per l’autenticazione, tastiera retroilluminata, WiFi 6 e Bluetooth 5.0. Di seguito il commento di Christian Schaller, Senior Software Engineering Manager di Red Hat.

Questa è una pietra miliare per noi e per Lenovo, la prima volta che Fedora è preinstallato su un laptop di un marchio importante e la prima volta che il principale produttore al mondo commercializza un portatile con Linux direttamente ai consumatori. Attualmente è disponibile solo X1 Carbon, ma altri modelli sono in arrivo e nuovi territori saranno presto raggiunti.

Il tutto viene offerto al prezzo di 2.145 dollari per la configurazione base, ma con la possibilità di personalizzare il comparto hardware a seconda delle proprie esigenze. Qui sopra un’immagine che mostra le porte di connessione presenti.

Non si tratterà di un’iniziativa senza seguito. Oltre ai modelli già citati, Lenovo ha intenzione di offrire in futuro il suo intero portfolio di workstation in versioni con distribuzioni Linux curate da Canonical e Red Hat, andando a competere tra gli altri con un brand come Dell che nei mesi scorsi ha lanciato il suo XPS 13 Developer Edition con Ubuntu.