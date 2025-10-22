iPad pieghevole: lancio non prima del 2029

Da molti mesi circolano indiscrezioni sul lancio di un iPad pieghevole. Secondo le fonti di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, Apple avrebbe incontrato diverse difficoltà tecniche durante lo sviluppo del tablet. Ciò significa che non dovrebbe arrivare sul mercato prima del 2029. Sarebbe in ritardo anche lo sviluppo dell’iPhone pieghevole.

iPad pieghevole posticipato al 2029?

In base alla roadmap attuale (non ufficiale), Apple annuncerà un iPad pieghevole entro il 2028. Secondo Mark Gurman, varie sfide ingegneristiche avrebbero costretto l’azienda a posticipare il lancio al 2029. Uno dei problemi riguarda lo schermo.

Il tablet dovrebbe avere un display OLED da 18 pollici prodotto da Samsung. Quando piegato si ottengono due schermi da 13 pollici. Le dimensioni sono quindi simili a quelle di un MacBook Air da 13 pollici, ma con un display secondario al posto della tastiera fisica. Un pannello OLED così grande ha un costo molto elevato. È inoltre necessario rendere quasi invisibile la piega in corrispondenza della cerniera.

Un altro problema è il peso. Gli attuali prototipi in test hanno un peso di circa 1,6 Kg, simile a quello di un MacBook Pro. L’iPad Pro da 13 pollici pesa solo 579 grammi. Secondo Gurman, l’iPad pieghevole costerà circa 3.000 dollari. Quindi non è chiaro il motivo per cui l’utente dovrebbe acquistare il tablet, invece di un vero notebook.

Sul mercato ci sono notebook con schermo pieghevole, come Huawei MateBook Fold, ma sono prodotti di nicchia. L’obiettivo di Apple è incrementare le vendite degli iPad (recentemente sono arrivati i modelli con chip M5). Una versione pieghevole e costosa potrebbe invece spingere gli utenti verso i MacBook.

L’azienda di Cupertino ha avviato anche lo sviluppo di un iPhone pieghevole. Il lancio è previsto entro il 2026, insieme alla serie iPhone 18, ma anche in questo caso ci sarebbero problemi con la produzione degli schermi. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Corea del Sud, il debutto potrebbe essere posticipato al 2027.