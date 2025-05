Huawei MateBook Fold: notebook con schermo pieghevole

Huawei ha annunciato i primi due notebook on HarmonyOS 5. Il primo è un modello tradizionale (MateBook Pro da 14 pollici), mentre il secondo è più “futuristico”. Il MateBook Fold Ultimate Design ha infatti uno schermo OLED pieghevole. Quasi certamente non arriverà in Europa.

Huawei MateBook Fold: specifiche

Il MateBook Fold pesa solo 1,16 Kg. Quando aperto ha uno spessore di 7,3 millimetri, mentre quando chiuso è 14,9 millimetri. Huawei ha utilizzato un display OLED flessibile da 18 pollici con risoluzione di 3296×2472 pixel e luminosità massima di 1.600 nitd.

Può essere sfruttato come un enorme tablet (sul retro c’è un cavalletto) abbinando una tastiera fisica Bluetooth oppure come un notebook con schermo touch da 13 pollici (2472×1648 pixel) e tastiera digitale nella parte inferiore.

Queste sono le altre specifiche: 32 GB di RAM, SSD da 1 o 2 TB, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, fotocamera frontale (webcam) da 5 megapixel, sei altoparlanti, quattro microfoni, due porte USB Type-C, lettore di impronte digitali, batteria da 74,69 Wh con ricarica rapida da 140 Watt. Non è noto il processore.

Come detto, il sistema operativo è HarmonyOS 5. Huawei non può installare Windows dal mese di marzo, in seguito alle sanzioni degli Stati Uniti. Sarà in vendita dal 6 giugno. Il prezzo base è 23.999 yuan, ovvero circa 2.960 euro al cambio attuale (tasse escluse). Difficilmente arriverà in Europa per fare concorrenza al Lenovo ThinkPad X1 Fold e all’ASUS Zenbook 17 Fold.