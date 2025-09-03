Apple: iPhone pieghevole nel 2026 e iPad nel 2028

Secondo le ultime previsioni di Ming-Chi Kuo, uno dei più noti e affidabili analisti quanto si tratta di prodotti Apple, ai primi pieghevoli dell’azienda non manca ormai molto. Il colosso di Cupertino, infatti, dovrebbe lanciare un iPhone pieghevole nel 2026 e un iPad pieghevole nel 2028.

Apple: iPhone e iPad pieghevoli in arrivo tra il 2026 e il 2028

Prima di Kuo, diverse fonti hanno confermato che Apple sta progettando di rilasciare il suo primo iPhone pieghevole nel 2026. Il dispositivo dovrebbe fare parte della gamma iPhone 18.

Per quel che riguarda l’iPad pieghevole, le indiscrezioni diffuse sino a dora sono state più incerte. Voci pregresse hanno infatti indicato che il device sarebbe arrivato sul mercato prima dell’iPhone pieghevole, in un periodo compreso tra il 2026 e il 2028. Inoltre, i rumors variavano tra chiamare il dispositivo pieghevole iPad e MacBook, ma sembra che tutte le informazioni si riferiscano allo stesso prodotto. L’iPad pieghevole potrebbe avere uno schermo tra 18 e 20 pollici quando è aperto, con un form factor più piccolo quando è chiuso.

Secondo Kuo, poi, Apple sta usando un vetro di copertura ultrasottile sia per l’iPhone pieghevole che per l’iPad pieghevole. Corning fornirà il vetro di copertura ultrasottile, ma General Interface Solutions (GIS) lavorerà su taglio, trattamenti angolari, ispezione, imballaggio e spedizione.

Kuo si aspetta che Apple venda tra gli 8 milioni e i 10 milioni di iPhone pieghevoli nel 2026 e fino a 25 milioni nel 2027. L’analista non prevede che il pieghevole con schermo più grande venda altrettanto bene perché dovrebbe avere un prezzo considerevolmente più alto rispetto allo smartphone.