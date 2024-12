Apple annuncerà un iPad pieghevole da 20 pollici?

Da alcuni anni circolano indiscrezioni sul tablet pieghevole di Apple. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, potrebbe essere un iPad gigante con schermo di circa 20 pollici. Il lancio non è previsto però prima del 2028. Ciò confermerebbe la roadmap apparsa online la scorsa settimana.

Dispositivo ibrido iPad-MacBook

Anche Apple entrerà prima o poi nel mercato dei dispositivi pieghevoli, attualmente dominato da Samsung con le serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Secondo Gurman, i progettisti di Apple hanno sviluppato un iPad che, quando aperto, ha la dimensione di due iPad Pro affiancati. Il lancio ufficiale è previsto nel 2028.

Molti utenti, tra cui giocatori e sviluppatori di software, vogliono uno schermo più grande possibile. L’unica soluzione per accontentarli è progettare un dispositivo pieghevole che può essere trasportato in una borsa o in uno zaino. La diagonale complessiva dell’iPad pieghevole potrebbe essere di circa 20 pollici. In base alla roadmap pubblicata da Omdia, Apple utilizzerà uno schermo OLED da 18,8 pollici.

Il principale obiettivo dell’azienda di Cupertino è eliminare la piega tra le due parti del dispositivo. Nei prototipi realizzati è quasi invisibile, ma è ancora presente. Dopo sei generazioni, Samsung non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

Per quanto riguarda il sistema operativo potrebbe essere un ibrido tra iPadOS e macOS. Il primo potrà eseguire le app del secondo. Ovviamente il prezzo sarà piuttosto elevato, considerato che il prezzo base dell’iPad Pro da 13 pollici è 1.299 dollari (1.563 euro in Italia).

Teoricamente, l’iPad pieghevole può sostituire un MacBook per alcune attività, ma il notebook sarà ancora utile per compiti più impegnativi. Apple non ha però abbandonato l’idea di un iPhone pieghevole. Secondo Gurman verrà annunciato entro il 2026.

Il giornalista di Bloomberg prevede infine il lancio di un nuovo Magic Mouse più ergonomco e un nuovo AirTag con chip Ultra Wideband che permette di incrementare il range fino a 30 metri per trovare più facilmente oggetti smarriti.