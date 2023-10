L'iPad pieghevole potrebbe arrivare l'anno prossimo

Il fatto che Apple abbia intenzione, prima o poi, di fare il suo ingresso nel segmento dei pieghevoli e cosa ormai nota da tempo, ma a quanto pare il “grande giorno” è molto più vicino del previsto. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, un iPad pieghevole sarebbe in un’intensa fase di sviluppo e potrebbe venire annunciato già verso la fine del 2024.

iPad: modello pieghevole a fine 2024

Sia ben chiaro, non si tratta di una notizia ufficiale, ma di un’indiscrezione che è stata diffusa nelle scorse ore dalla redazione del Digitimes, citando fonti vicine alla catena di approvvigionamento.

Andando più in dettaglio, il colosso di Cupertino starebbe collaborando con i fornitori per lo sviluppo di un tablet pieghevole, in vista della produzione su piccola scala prevista per la fine dell’anno venturo. Per cui, se i progressi resteranno costanti, l’azienda della “mela morsicata” potrebbe annunciare il dispositivo entro la fine del 2024 o al più tardi all’inizio del 2025.

Apple sarebbe al lavoro da almeno cinque anni a questa parte a prodotti pieghevoli, apportando continuamente modifiche al design, in special modo negli ultimi tempi.

L’azienda capitanata da Tim Cook avrebbe scelto di concentrarsi prima su iPad invece che su iPhone perché rappresenterebbe una proporzione relativamente piccola delle vendite dell’azienda, per cui i potenziali problemi sarebbero più facili da gestire e avrebbero un impatto minore.

Pare altresì che Apple non abbia ancora definito il design dell’iPad pieghevole. Inizialmente, sarebbe stato il team di progettazione dei prodotti a guidare il progetto, ma il suddetto ruolo sarebbe adesso stato affidato al dipartimento degli acquisti con l’intento di ridurre i costi.