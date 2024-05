SSD Lexar 1 TB (PCIe 4): fino a 7400 MB/s e MINIMO STORICO

Dai uno sguardo all’offerta a tempo su Amazon (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) che interessa l’unità SSD da 1 TB della gamma Lexar NM790. Grazie allo sconto applicato in automatico dall’e-commerce, in questo momento la puoi acquistare al suo prezzo minimo storico. È perfetta per assemblare un nuovo PC o per l’upgrade hardware di quello in uso ed è compatibile anche con la console PS5.

Lexar NM790, SSD da 1 TB: l’offerta a tempo

Può raggiungere una velocità di 7.400 MB/s nel trasferimento dati durante la fase di lettura e di 6.500 MB/s in scrittura, per prestazioni senza compromessi. La tecnologia su cui si basa è PCIe Gen 4×4 NVMe 1.4 con fattore di forma M.2 2280. Integra il più recente controller da 12 mm e assicura un consumo energetico ridotto fino al 40% rispetto alle SSD DRAM cache-enabled PCIe Gen 4. Tra gli altri punti di forza segnaliamo HMB 3.0 e il Dynamic SLC Caching. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

La promozione in corso ti permette di acquistare l’unità SSD da 1 TB della gamma Lexar NM790 al prezzo finale di soli 87 euro, con uno sconto significativo rispetto a quello di listino. Come già scritto in apertura, ricordiamo che è compatibile anche con la console PS5 di Sony.

Se decidi di effettuare l’ordine adesso, approfittando al volo dell’offerta a tempo, Amazon ti assicura la consegna gratuita a domicilio già entro domani, occupandosi direttamente della spedizione. Sono già oltre 11.000 le recensioni positive pubblicate sull’e-commerce, con un voto medio molto alto che arriva a 4,7/5 stelle.