Metti il Mini PC di NiPoGi sulla scrivania con questo coupon (159€)

Piccolo, ma abbastanza potente per le produttività quotidiana, NiPoGi GK3 Plus oggi è in forte sconto su Amazon e rappresenta la scelta giusta per chi cerca un Mini PC economico. Approfitta dell’occasione attivando il coupon così da poterlo acquistare al prezzo stracciato di soli 159 euro.

NiPoGi GK3 Plus: le specifiche del Mini PC

Ecco le sue specifiche tecniche: processore Intel N97 con architettura Alder Lake e GPU Intel UHD Graphics integrata, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per lo storage, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, due uscite video HDMI e una VGA per il collegamento simultaneo a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K, porte USB 3.0 e 2.0, jack audio per il microfono. Per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito dei comparti hardware e software rimandiamo alla descrizione completa. Il design è quello visibile nell’immagine qui sotto, compatto e ottimizzato per favorire la dissipazione del calore.

Ti basta un click per attivare il coupon disponibile in questo momento e ottenere lo sconto necessario per acquistare il Mini PC di NiPoGi (modello GK3 Plus) al prezzo finale di soli 159 euro. Inoltre, applicando il codice promozionale 8A5YMIPD che trovi nella scheda del prodotto, hai la possibilità di risparmiare un ulteriore 5% se ne compri due.

È spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata in pochi giorni se effettui subito l’ordine. Infine, segnaliamo che il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni positive pubblicate dagli utenti è 4,4/5 stelle.