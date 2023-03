iPad: modello pieghevole con chiusura automatica in caduta

Del fatto che Apple intenda entrare a far parte anche del segmento dei pieghevoli, lanciando sul mercato smartphone, tablet e computer appartenenti alla suddetta categoria, non è una novità, come emerso da varie indiscrezioni diffuse nel tempo. Ad avvalorare ulteriormente la tesi, vi è una nuova domanda di brevetto depositata dal gruppo della “mela morsicata” che descrive un iPad con chiusura automatica in caduta, forse in riferimento al modello OLED che potrebbe venire lanciato nel 2024.

iPad pieghevole che si chiude in automatico quando cade

Andando più in dettaglio, il nuovo brevetto, denominato “Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection”, descrive infatti alcuni modi per proteggere i futuri iPad pieghevoli.

Sia nel caso in cui il dispositivo si pieghi su una cerniera o che uno schermo possa essere estratto da un telaio di base, l’azienda di Cupertino propone che questo possa staccarsi o piegarsi in automatico, in maniera tale da tenere sempre al sicuro lo schermo.

Il meccanismo potrebbe entrare in azione sfruttando un sensore per rilevare l’accelerazione verticale al fine di determinare se il dispositivo mobile è stato fatto cadere.

Nel brevetto vengono segnalate pure delle casistiche particolari durante il rilevamento di caduta, dicendo che “anche la piegatura dello schermo ad un angolo inferiore a 180 gradi può offrire una certa protezione, perché il dispositivo mobile può colpire i bordi del dispositivo mobile invece dello schermo stesso”. Detta in altri termini, un dispositivo arrotolabile può ritrarre lo schermo qualora vengano superati i limiti di accelerazione previsti in anticipo.

