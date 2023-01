iPad Pro: dubbi sul modello OLED pieghevole nel 2024

Nelle scorse ore è stata diffusa la notizia secondo cui nel 2024 Apple lancerà un iPad pieghevole dotato di schermo OLED, con design rinnovato e cavalletto pieghevole in carbonio. A raccontare la cosa è stato l’analista Ming-Chi Kuo, ma la situazione potrebbe essere destinata ad evolversi diversamente. A detta di Mark Gurman, infatti, le cose non andranno in questo modo.

iPad Pro: nessuna informazione sul modello OLED pieghevole

Il noto giornalista di Bloomberg ha fornito nuovi dettagli in merito a come evolverà la linea degli iPad nel 2024, affermando che per quel che concerne una versione pieghevole e OLED del tablet Pro non ha ricevuto alcuna informazione.

Gurman, dunque, non nega le parole di Kuo, ma precisa di non poter essere a sua volta in perfetta sintonia con l’altra fonte, in quanto non in possesso di informazioni analoghe. Ad ogni modo è cosa piuttosto rara che due fonti così autorevoli si trovino in disaccordo tra loro.

Unitamente al dettaglio in questione, Gurman ha fornito qualche indicazione relativamente alla nuova generazione di iPad Pro “standard”, che a suo dire sarà finalmente con display OLED. Per quel che concerne l’iPad mini e il modello entry level, invece, sono previsti semplicemente dei miglioramenti della scheda tecnica.

Il 2023 ormai avviato, dunque, si prospetta come un anno non particolarmente ricco in fatto di tablet Apple, ma per l’annata successiva sembrano essere in programma degli interessanti passi in avanti. Non resta quindi nient’altro da fare se non attendere per scoprire come evolverà esattamente la situazione.

