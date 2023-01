iPad: modello pieghevole con cavalletto in carbonio nel 2024

Tornano a circolare le indiscrezioni relative al lancio del già chiacchierato modello di iPad pieghevole e stando a quanto riferito dall’analista Ming-Chi Kuo in un recente report il dispositivo giungerà nel 2024 nei negozi, sarà dotato di un cavalletto pieghevole e presenterà un design rinnovato.

iPad pieghevole: nel 2024 con cavalletto in carbonio

Andando più nello specifico, le fonti dell’analista indicano che la produzione di massa del tablet pieghevole dell’azienda di Cupertuno verrà avviata nel primo trimestre del 2024.

Considerando il fatto che proprio per tale ragione nei prossimi 9-12 mesi potrebbero non esserci nuovi modelli di iPad, Kuo indica altresì che nel 2023 le spedizioni del tablet di casa Apple potrebbero andare a diminuire del 10-15%.

Unitamente alle informazioni in questione, Kuo fa sapere che l’azienda che dovrebbe occuparsi della produzione di alcune componenti che andranno a comporre la scheda tecnica del tablet sarà Anjie Technology.

Inoltre, secondo quanto riferito, l’iPad pieghevole potrebbe sfoggiare un design completamente rinnovato, con tanto di cavalletto integrato, il quale potrebbe essere realizzato in fibra di carbonio, in modo tale da risultare leggero e al tempo stesso capace di sorreggere la scocca.

Ad ogni modo, l’arrivo di iPad pieghevole nel 2024 dovrebbe dare una significativa spinta alle vendite dell’intera gamma, oltre che garantire un’offerta sempre più variegata.

Chiaramente non trattandosi di notizie diffuse ufficialmente dal gruppo capitanato da Tim Cook è bene prendere le informazioni in questione con le pinze, come si suol dire, e tenere a mente che alla fine potrebbero rivelarsi inesatte, per quanto attendibile possa rivelarsi solitamente la fonte.