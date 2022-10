iPad: modello pieghevole atteso per il 2024

La maggior parte dei colossi del settore tecnologico ha cercato a più riprese di dare il proprio “contributo” nel campo dei pieghevoli, proponendo dispositivi aventi caratteristiche rientranti nella suddetta categoria e capaci di soddisfare specifiche esigenze. Sino ad ora Apple non ha ancora lanciato nulla di simile – nonostante le numerosi voci di corridoio, in special modo a inizio anno -, ma a detta degli analisti non bisognerà attendere ancora a lungo, in quanto un modello di iPad foldable dovrebbe essere in arrivo nei prossimi mesi.

iPad: un modello foldable entro il 2024

Al momento non vi è ancora nulla di confermato, sia ben chiaro, ma secondo la società di analisi CCS Insight, il gruppo di Cupertino molto probabilmente lancerà un iPad con schermo pieghevole entro il 2024, prevedendo quindi che l’azienda inizierà a sperimentare i display pieghevoli a tal scopo.

Andando più nello specifico, gli analisti ritengono che Apple voglia dare precedenza a un iPad pieghevole piuttosto che a un iPhone dotato della medesima tecnologia, con l’obiettivo di lanciarlo sul mercato entro due anni.

Procedendo in tal modo, Apple agirebbe in maniera contraria rispetto ai primi produttori che hanno accolto la tecnologia pieghevole, i quali hanno subito mirato agli smartphone invece che al segmento tablet.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato al riguardo Ben Wood, capo della ricerca presso CCS, durante un’intervista con la CNBC.

In questo momento non ha senso per Apple realizzare un iPhone pieghevole. Pensiamo che eviteranno questa tendenza e probabilmente metteranno un piede in acqua con un iPad pieghevole. Un iPhone pieghevole sarà ad altissimo rischio per Apple. In primo luogo, dovrebbe essere incredibilmente costoso per non cannibalizzare gli iPhone esistenti.

Wood sostiene altresì che i tempi sono ormai maturi e che Apple non può starsene a guardare ancora per molto, pertanto il modo migliore per accedere al mondo dei pieghevoli potrebbe essere proprio quello di farlo con un nuovo tablet.