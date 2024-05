SanDisk Ultra Dual: pendrive USB-A/USB-C 128 GB in forte sconto

Perché acquistare una pendrive con connettore USB-A da utilizzare con il PC e un’altra con USB-C per i dispositivi mobile, quando puoi averli entrambi comodamente racchiusi in una sola unità da tenere in tasca? È quanto offre SanDisk Ultra Dual, oggi in forte sconto su Amazon nella versione da 128 GB. È un affare da cogliere al volo, per avere sempre a disposizione un archivio da utilizzare sul computer, televisori e lettori multimediali, così come su smartphone e tablet. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

Offerta -35% per SanDisk Ultra Dual da 128 GB

Nessun compromesso in termini di prestazioni, con una velocità fino a 150 MB/s nel trasferimento dati. Tra i punti di forza c’è il design retrattile che protegge le componenti all’interno di un guscio protettivo. Inoltre, con l’app Memory Zone in download gratuito per Android, puoi gestire il backup dei tuoi file in modo semplice e pratico. Ricordiamo che il marchio è gestito da Western Digital, tra i leader nel mercato delle soluzioni per lo storage e da sempre sinonimo di affidabilità. Per saperne di più, visita la pagina dedicata.

L’offerta -35% di oggi ti consente di comprare la pendrive SanDisk Ultra Dual da 128 GB con doppio connettore (USB-A e USB-C) al prezzo finale di soli 12,98 euro. Con oltre 76.000 recensioni positive e un voto medio di 4,6/5 stelle, è un must have.

Vuoi riceverla subito, direttamente a casa? Nessun problema: se effettui l’ordine ora, arriverà da te già entro domani, con spedizione gratuita se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo (altrimenti, puoi iniziare i 30 giorni di prova).