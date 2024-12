Roadmap MacBook e iPad Mini: schermi OLED nel 2026

In base alla roadmap della società di analisi Omdia (pubblicata da un leaker su X), Apple utilizzerà uno schermo OLED per MacBook Pro e iPad Mini a partire dal 2026. Sembra quindi una conferma delle indiscrezioni che circolano da molte settimane sui notebook. Lo stesso tipo di pannello troverà successivamente posto nei MacBook Air e iPad Air.

MacBook Pro senza notch

Apple ha aggiornato il design dei MacBook Pro nel 2021. I precedenti modelli da 13 e 16 pollici con processori Intel sono stati sostituiti dai modelli da 14 e 16 pollici con chip M1 Pro e Max. Una delle novità più importanti è lo schermo Liquid Retina XDR con cornici più sottili e un notch al centro della parte superiore. Il design non è cambiato con le generazioni successive.

In base alla roadmap di Omdia, i MacBook Pro del 2026 avranno schermi OLED da 14,3 e 16,3 pollici. Invece del notch ci sarà un “hole cut”. Il termine indica la presenza di un piccolo foro in corrispondente della webcam, come su quasi tutti gli smartphone attuali. Il pannello OLED permetterà di incrementare la luminosità, avere neri più profondi e ridurre i consumi rispetto allo schermo con mini LED. L’eliminazione del notch lascerà più spazio alla barra dei menu.

Lo schermo OLED verrà utilizzato anche per i MacBook Air da 13,8 e 15,5 pollici, ma non prima del 2028. Lo stesso tipo di pannello troverà posto nell’iPad Mini da 8,4 pollici del 2026 e negli iPad Air da 11 e 13 pollici del 2027.

Nella roadmap è indicato anche uno schermo OLED pieghevole da 18,8 pollici che dovrebbe essere utilizzato da Apple nel 2028 per iPad, MacBook o monitor.