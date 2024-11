MacBook Pro: Apple si inizia a preparare ai modelli OLED

In base a quanto riferito nel corso degli ultimi giorni dalla società di ricerca taiwanese TrendForce, tra qualche anno faranno finalmente capolino sul mercato i primi MacBook Pro di Apple dotai di schermo OLED. Il colosso di Cupertino, infatti, avrebbe iniziato a incoraggiare i suoi fornitori di pannelli ad aumentare i loro investimenti in schermi di questo tipo per i suoi futuri laptop.

MacBook Pro: Apple incoraggia i fornitori di pannelli OLED

In linea con precedenti report, TrendForce ha riferito che il gruppo capitanato da Tim Cook prevede di iniziare a utilizzare i display OLED per i MacBook Pro tra il 2026 e il 2027.

I due principali fornitori di Apple per i display OLED per i MacBook Pro saranno con ogni probabilità LG e Samsung.

Rispetto agli attuali modelli di MacBook Pro con schermi mini-LED, i vantaggi dell’adozione della tecnologia OLED sono molteplici, sia in termini di tersa che di performance. Vi è infatti da mettere in conto una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato con neri più profondi, una migliore efficienza energetica per una maggiore durata della batteria e altro ancora. Il passaggio ai display OLED potrebbe altresì contribuire a conferire un design più sottile ai futuri modelli di notebook Apple.

Ricordiamo che Apple ha aggiornato la linea MacBook Pro il mese scorso con l’introduzione dei chip M4, M4 Pro e M4 Max. In attesa che vengano lanciato i modelli con display OLED non dovrebbero essere apportate modifiche importati, eccezion fatta per l’utilizzo della nuova generazione di chip M5.