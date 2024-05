Apple: MacBook Pro OLED, primi modelli nel 2026

Dopo aver implementato i display OLED sui nuovi iPad Pro con chip M4 da poco immessi in commercio, il che dovrebbe consentire di triplicare la domanda di tablet OLED durante l’anno in corso, Apple sarebbe intenzionata a fare lo sesso pure sui futuri MacBook Pro e stando a quelle che sono le informazioni contenute in un nuovo report di Omdia è altamente probabile che ciò avvenga nel 2026.

MacBook Pro con display OLED nel 2026

Andando più in dettaglio, Omdia prevede che la domanda di display OLED nei dispositivi mobili crescerà del 37% dal 2023 al 2031.

In base allo scenario appena descritto, Apple starebbe pertanto valutando di introdurre questo genere di tecnologia per gli schermi dei suoi MacBook Pro tra un paio di anni. Si tratterebbe indiscutibilmente di un passo in avanti di estrema importanza per i computer portatili di Cupertino.

Da tenere presente che i pannelli OLED possono controllare individualmente ogni pixel, con conseguente riproduzione dei colori più precisa e neri più profondi rispetto ad altre tecnologie di visualizzazione comuni. Forniscono inoltre un contrasto superiore, tempi di risposta più rapidi, angoli di visione migliori e maggiore flessibilità di progettazione. Insomma, i vantaggi sono decisamente molteplici e di sicuro l’impiego di schermi del genere potrebbe rivelarsi estremamente interessante sui computer portatili del colosso di Cupertino.

Sempre restando in tema di display OLED, ricordiamo che nei giorni scorsi è stato diffuso un altro report con cui veniva comunicato che la “mela morsicata” avrebbe introdotto la tipologia di schermo in questione anche su iPad mini, sempre a partire dal 2026.