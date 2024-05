iPad mini: Apple lavora al primo modello OLED

A quanto pare, in futuro potrebbe fare capolino sul mercato anche un modello di iPad mini dotato di schermo OLED, o almeno questo è quanto si evince dalla recente richiesta fatta da Apple ai suoi fornitori nel corso degli ultimi giorni.

iPad mini: display OLED a partire dal 2026

Andando più in dettaglio, già a partire dallo scorso mese, Samsung Display ha iniziato a sviluppare campioni di pannelli OLED da 8 pollici per un futuro ‌iPad mini‌. L’intento sarebbe quello di avviare poi la produzione di massa presso il suo stabilimento di Cheonan nella seconda metà del 2025.

Da tenere presente che attualmente Samsung fornisce già ad Apple pannelli OLED per il nuovo iPad Pro, che vanno a caratterizzarti per l’adozione di un design tandem per una migliore luminosità ed efficienza energetica.

È bene precisare che anche iPad Air dovrebbe essere aggiornato con display OLED e che insieme al nuovo modello di iPad mini saranno lanciati sul mercato nel 2026.

Non è però da escludere la possibilità che il colosso di Cupertino possa ritardare il lancio dello schermo OLED sull’‌iPad Air‌ da 13 pollici fino al 2027.

Altre informazioni interessanti sono poi quella che mentre l’‌‌iPad Air‌‌ manterrà un display da 11 pollici, lo schermo dell’‌‌iPad mini‌‌ potrebbe aumentare sensibilmente, passato da 8,3 a 8,7 pollici.

Poi, diversamente dagli ultimi modelli di ‌iPad Pro‌, i quali portano in dote pannelli OLED‌ in ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO) a due stack, ‌iPad mini‌ e ‌iPad Air‌ potrebbero avere pannelli in silicio policristallino a bassa temperatura (LTPS) a stack singolo, un dettaglio questo che implicherà schermi più scuri e sprovvisti di ProMotion.