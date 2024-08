MacBook pieghevole Apple, uscita rimandata al 2027-2028

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, l’ingresso del Apple nel mondo dei computer portatili pieghevoli non si concretizzerà almeno fino al 2027, se non al 2028. Questa notizia sarà probabilmente una delusione per molti che attendevano con ansia il lancio del dispositivo nel 2025, come previsto da precedenti rumors.

Kuo, noto per le sue accurate previsioni basate sulla catena di approvvigionamento, rivela che Apple ha incontrato “difficoltà tecniche” con lo schermo e i componenti meccanici. Questi intoppi ne hanno frenato lo sviluppo e costretto l’azienda a posticipare il programma di assemblaggio di quasi due anni.

Apple ritarda l’uscita del suo MacBook pieghevole

È interessante notare che il rapporto fa luce anche sulle modifiche alle specifiche del dispositivo. Mentre le precedenti indiscrezioni suggerivano un enorme schermo da 20,3 pollici una volta aperto, Kuo sostiene ora che Apple ha optato per un display leggermente più modesto da 18,8 pollici. Questa modifica potrebbe essere il risultato di difficoltà tecniche o di una decisione strategica per bilanciare usabilità e trasportabilità.

Con un dispositivo di questo genere, la linea di demarcazione tra tablet e laptop tenderà a sfumare ulteriormente. L’analista Kuo fa notare come alcuni addetti ai lavori si siano riferiti al prodotto come ad un “iPad pieghevole“, generando una certa confusione sulla sua effettiva natura. In realtà, la distinzione tra un MacBook Pro pieghevole e un ipotetico iPad pieghevole di grandi dimensioni sembra ridursi principalmente ad una questione software piuttosto che hardware.

I due dispositivi condivideranno probabilmente componenti e caratteristiche tecniche simili. Ciò che li differenzierà concretamente sarà il sistema operativo adottato, con iPadOS per la versione tablet e macOS per il notebook pieghevole. Dunque più che l’aspetto esteriore, è il software a determinare la categoria di appartenenza.

Slitta anche il lancio dell’iPad pieghevole?

Il ritardo mette in dubbio anche il vociferato iPad pieghevole. Precedentemente previsto per un lancio nel 2024 o 2025, Kuo suggerisce ora che non ci sono prove concrete di un tale dispositivo nella pipeline di Apple. Sebbene il colosso di Cupertino mantenga un certo riserbo sui suoi prodotti futuri, l’interesse dell’azienda per la tecnologia pieghevole è evidente dai numerosi brevetti depositati.

Questi brevetti coprono vari aspetti dei display pieghevoli, suggerendo il desiderio di Apple di entrare in questo mercato. Non vediamo l’ora di vedere questi dispositivi!