Apple: primi pieghevoli in arrivo nel 2025

Anche il colosso di Cupertino si appresta ad entrare a far parte del panorama dei foldable. Infatti, i primi dispositivi pieghevoli di Apple raggiungeranno la produzione di massa nel 2025 e nel 2026, almeno stando a quanto da poco riferito dall’analista Jeff Pu di Haitong.

Apple: progressi accelerati per i pieghevoli

Andando più in dettaglio, in una nota agli investitori vista dalla redazione di MacRumors, il noto analista ha affermato che i dispositivi pieghevoli sono sempre più visibili nella catena di approvvigionamento di Apple con progressi accelerati.

I primi dispositivi parte della categoria con cui il gruppo capitanato da Tim Cook farà irruzione dovrebbero essere un iPad o un MacBook con schermo pieghevole. Diversamente da come preventivato da molti, dunque, non sarà un iPhone il primo dispositivo del segmento, il quale non sarebbe stato cancellato, ma farà però capolino sul mercato successivamente.

Un device Apple pieghevole con un display da 20,3 pollici inizierà apparentemente la produzione alla fine del 2025, che è prima di quanto precedentemente previsto. Le informazioni riguardo le tempistiche dovrebbero provenire dai produttori di display coreani, nonché dei produttori di cerniere americani e taiwanesi.

Invece, il primo iPhone pieghevole di Apple sarà presumibilmente dotato di un display da 7,9 pollici o 8,3 pollici. Apple potrebbe lanciare due pieghevoli con queste due opzioni di dimensioni del display, oppure potrebbe optare solo per una singola dimensione.

Il lancio di un iPhone pieghevole potrebbe formare una nuova gamma di smartphone di fascia ultra-alta per Apple. Il dispositivo dovrebbe attualmente raggiungere la produzione di massa alla fine del 2026, ovvero un anno dopo il pieghevole da 20,3 pollici.