Xiaomi 17T (12/512GB) con teleobiettivo Leica 5x e batteria da 6500mAh

Se fai alla svelta oggi potrai avvalerti di una promozione più unica che rara che ti consente di avere uno smartphone di fascia medio alta a un prezzo conveniente. Stiamo parlando dello Xiaomi 17T da 512 GB che ora su Amazon puoi avere a 549,90 euro, invece che 799,90 euro.

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Xiaomi 17T da 512GB: la migliore offerta del giorno

Lo Xiaomi 17T con memoria interna da 512 GB è sicuramente una delle migliori occasioni del momento nella categoria smartphone. Troviamo a bordo il processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra con 12 GB di RAM a supporto che garantisce prestazioni senza sacrifici. E la batteria da 6500 mAh con ipericarica da 67 W è in grado di durare per oltre un giorno intero anche sotto stress.

Possiede un ottimo display AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate da 120 Hz, protezione per gli occhi, luminosità massima di 3500 nit e Corning Gorilla Glass 7i a protezione. Il peso di 200 grammi con spessore di 8,17 mm e resistenza per l’acqua e la polvere di grado IP68. Potrai scattare foto eccellenti grazie alla fotocamera principale Leica da 23 mm e 50 MP, al teleobiettivo periscopico Leica da 115 mm e 50 MP e alla fotocamera Ultra Wide Leica da 15 mm con 12 MP. Anche i selfie non sono niente male grazie alla fotocamera da 32 MP.

Tutto questo oggi lo potrai avere a un prezzo irresistibile. Perciò occorre su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 17T da 512 GB a 549,90 euro, invece che 799,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.