 Il pieghevole da acquistare è il vivo X Fold6: niente rinunce e ottimo prezzo
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Il pieghevole da acquistare è il vivo X Fold6: niente rinunce e ottimo prezzo

Il vivo X Fold6 è uno dei migliori pieghevoli in commercio, con appena 9,4 mm da chiuso e un display enorme da 8,02 pollici da aperto.
Il pieghevole da acquistare è il vivo X Fold6: niente rinunce e ottimo prezzo
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Il vivo X Fold6 è uno dei migliori pieghevoli in commercio, con appena 9,4 mm da chiuso e un display enorme da 8,02 pollici da aperto.
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vivo X Fold6 è super sottile e scatta foto d’eccellenza

Tra le tante caratteristiche che possiamo notare del vivo X Fold6 c’è sicuramente il suo design studiato per essere incredibilmente sottile anche da chiuso. Infatti ha uno spessore di appena 9,4 mm, che diventano 4,4 mm da aperto, con un peso di 228 grammi e la resistenza per l’acqua e la polvere certificata IP58/IP59. Dunque potrai goderti una generosissimo schermo da aperto di ben 8,02 pollici, estremamente visibile, e avrai la possibilità di dividere lo schermo come vuoi.

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Il potente processore MediaTek Dimensity 9500 Super a 3 nm viene affiancato da 12 GB di RAM e dal sistema operativo Android 17 con interfaccia OriginOS 7. Mentre la memoria interna è da 512 GB. Offre una straordinaria fotocamera con sensore principale da 200 MP, teleobiettivo 3x da 50 MP, grandangolare sempre da 50 MP con angolo visivo da 120° e fotocamera frontale da 20 MP. Senza contare che garantisce un’autonomia straordinaria grazie a una batteria da 6.900 mAh con ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 40 W.

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Pubblicato il 9 nov 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
9 nov 2026
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