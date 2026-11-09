Il pieghevole da acquistare è il vivo X Fold6: niente rinunce e ottimo prezzo

Hai deciso di acquistare uno smartphone pieghevole che abbia un display bello grande quando è aperto in modo da avere in un unico dispositivo tutto ciò di cui hai bisogno? Allora vai immediatamente su Amazon e acquista il vivo X Fold6 a 1.799 euro, invece che 2.199 euro.

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vivo X Fold6 è super sottile e scatta foto d’eccellenza

Tra le tante caratteristiche che possiamo notare del vivo X Fold6 c’è sicuramente il suo design studiato per essere incredibilmente sottile anche da chiuso. Infatti ha uno spessore di appena 9,4 mm, che diventano 4,4 mm da aperto, con un peso di 228 grammi e la resistenza per l’acqua e la polvere certificata IP58/IP59. Dunque potrai goderti una generosissimo schermo da aperto di ben 8,02 pollici, estremamente visibile, e avrai la possibilità di dividere lo schermo come vuoi.

Il potente processore MediaTek Dimensity 9500 Super a 3 nm viene affiancato da 12 GB di RAM e dal sistema operativo Android 17 con interfaccia OriginOS 7. Mentre la memoria interna è da 512 GB. Offre una straordinaria fotocamera con sensore principale da 200 MP, teleobiettivo 3x da 50 MP, grandangolare sempre da 50 MP con angolo visivo da 120° e fotocamera frontale da 20 MP. Senza contare che garantisce un’autonomia straordinaria grazie a una batteria da 6.900 mAh con ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 40 W.

Inutile dire che questa è una promozione speciale da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Perciò fiondati su Amazon e aggiunge al tuo carrello il vivo X Fold6 a 1.799 euro, invece che 2.199 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.