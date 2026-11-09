Logitech MX Master 4, arrivano le Creator e Developer Edition

Logitech ha appena presentato due nuove versioni speciali del suo MX Master 4, il mouse annunciato lo scorso anno con supporto al feedback aptico, in grado di trasmettere una vibrazione alla mano dell’utente. Sono la Creative Edition e la Developer Edition. Come si può intuire dal nome sono destinate ai creatori di contenuti e agli sviluppatori.

Logitech MX Master 4 Creator Edition

Il comunicato che abbiamo ricevuto in redazione fa riferimento a due edizioni limitate, ma non sappiamo quante unità ne siano state prodotte. Questa è la prima, con la scocca caratterizzata da elementi grafici come griglie di impaginazione, bande per la calibrazione del colore e linee di allineamento. Ci sono poi date e ricorrenze simboliche legate al mondo del design e della fotografia.

Discorso simile per la Developer Edition (già lanciata a fine ottobre), con un look personalizzato da incisioni laser per richiamare sintassi, linguaggi di programmazione e simboli della cultura digitale, incluso {Hello, World} .

Estetica a parte, le specifiche tecniche rimangono le stesse viste nella versione standard del mouse. Ecco un riepilogo.

MagSpeed Scroll Wheel: consente di scorrere fino a 1.000 linee al secondo, velocizzando ogni attività;

sensore da 8.000 DPI: garantisce tracciamento fluido e preciso su quasi tutte le superfici, incluso il vetro;

clic silenziosi: offrono un feedback tattile confortevole con il 90% di rumore in meno rispetto a MX Master 3, ideali per spazi condivisi e uffici open space;

ricarica rapida USB-C: un minuto di carica assicura fino a tre ore di utilizzo, mentre una carica completa dura fino a 70 giorni (cavo non incluso);

connessione multi-dispositivo: permette di collegare fino a tre device tra laptop, desktop o tablet e passare da uno all’altro senza interruzioni.

Sia la Creator Edition che la Developer Edition di Logitech MX Master 4 sono in vendita al prezzo di 119 euro. La prima è acquistabile in esclusiva presso MediaWorld, la seconda invece dallo store ufficiale del marchio, entrambe fino a esaurimento scorte.