 Offerta a tempo per la Logitech POP ICON COMBO: mouse e tastiera a 47€
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Offerta a tempo per la Logitech POP ICON COMBO: mouse e tastiera a 47€

Su Amazon c'è una promozione che ti permette di avere la Logitech POP ICON COMBO composta da mouse e tastiera Bluetooth a soli 47€ circa.
Offerta a tempo per la Logitech POP ICON COMBO: mouse e tastiera a 47€
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Su Amazon c'è una promozione che ti permette di avere la Logitech POP ICON COMBO composta da mouse e tastiera Bluetooth a soli 47€ circa.
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Sei alla ricerca di un mouse e una tastiera che siano compatti, versatili, comodi da trasportare e affidabili, senza dover spendere troppi soldi? Ecco la soluzione perfetta. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la Logitech POP ICON COMBO a soli 47,39 euro, anziché 69,99 euro.

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Logitech POP ICON COMBO: mouse e tastiera ultra compatti

La Logitech POP ICON COMBO è composta da un mouse e una tastiera Bluetooth ultra compatti che ti consentiranno di portarteli dietro ovunque in modo semplice. Anche dove non c’è tantissimo spazio si comportano egregiamente. Hanno un design elegante, sono molto leggeri e potrai connetterli senza fili fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

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La tastiera non ha il tastierino numerico e i tasti sono ben distanziati e leggermente concavi per una digitazione veloce e fluida. Il profilo è ribassato e ci sono pulsanti d’azione e personalizzabili per gestire al meglio le scorciatoie ed essere più rapido. Inoltre con i tasti easy switch potrai facilmente passare da un dispositivo all’altro. Allo stesso modo il mouse e minimale ed estremamente comodo, con una rotella centrale che ti permette di scorrere rapidamente le pagine e tasti silenziosi. Il tracciamento è fluido e rapido anche senza il classico tappetino per mouse. La tastiera ha una batteria che dura 3 anni e il mouse una che dura 2 anni.

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Pubblicato il 30 ott 2026

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Michea Elia
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30 ott 2026
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