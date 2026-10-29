Apple ha annunciato ieri sera i nuovi MacBook Pro con schermo touch. Il display PROLED XDR non è l’unico “responsabile” del prezzo elevato. Ha contribuito anche l’incremento dei costi della memoria. A causa del cosiddetto RAMaggedon, il Mac Studio con 512 GB di RAM ha un prezzo esagerato.

Oltre 25.000 euro per il Mac Studio

Il nuovo Mac Studio è stato annunciato da Apple a fine agosto. Come il “fratello minore” Mac mini è uno dei dispositivi preferiti per lo sviluppo delle app AI. Offre infatti prestazioni sufficienti per l’esecuzione locale dei modelli di grandi dimensioni.

In occasione del lancio ufficiale, Apple aveva detto che la versione con 512 GB di RAM sarebbe arrivata entro il mese di ottobre (quasi certamente per la note difficoltà di approvvigionamento). Da ieri sera è possibile scegliere questa opzione sul sito ufficiale.

Questa quantità di memoria è supportata unicamente dal chip M5 Ultra con CPU a 36 core e GPU a 80 core, ovvero la versione più potente. Il prezzo della configurazione base (1 TB di storage) è 25.179 euro. A titolo di confronto, il prezzo base della Fiat 500e è 21.700 euro, mentre quello della Jeep Avenger è 24.200 euro. Quindi il Mac Studio con 512 GB di RAM costa più di un’automobile.

I prezzi delle versioni con 96 e 128 GB di RAM sono 8.129 e 12.529 euro, rispettivamente. Per acquistare la configurazione migliore (chip M5 Ultra, 512 GB di RAM e 16 TB di storage) servono 33.429 euro. Per la versione con chip M5 Max (CPU a 18 core e GPU a 40 core) è disponibile una dotazione di RAM fino a 128 GB (5.909 euro).

Giusto per informazione, il prezzo del nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 Max (CPU a 18 core e GPU a 40 core), 128 GB di RAM e 16 TB di storage è 15.859 euro, mentre quello del modello da 16 pollici è 16.199 euro. Forse per alcuni sviluppatori conviene acquistare un MacBook Pro con schermo touch, invece del Mac Studio.