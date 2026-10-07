PC desktop Lenovo, monitor e software: lo sconto dell'evento Prime

C’è un’offerta in corso che vale la pena segnalare per tutti coloro che vogliono allestire una postazione di lavoro completa a casa o in ufficio: è quella che consente di portare un PC desktop di Lenovo sulla scrivania, con tanto di schermo e software preinstallato. Fa parte dell’evento di Prime che si concluderà a mezzanotte.

Festa Prime: il PC desktop completo di Lenovo

Tra le specifiche tecniche in dotazione figurano il processore Intel core i5-8400 con chip grafico Intel HD 530 integrato, affiancato da ben 32 GB di RAM (una rarità in questo periodo) e SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. A questo ai aggiunge un monitor Full HD da 27 pollici. Non mancano poi il sistema operativo Windows 11 Pro e il pacchetto Microsoft Office per la produttività con applicazioni come Word, Excel e PowerPoint per la gestione dei documenti. Visita la pagina dedicata per saperne di più.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e compralo in sconto al prezzo di soli 474 euro. Il monitor, nella confezione originale, è sigillato. I componenti hardware come CPU, RAM e disco sono assemblati nuovi, il case esterno potrebbe avere piccolissimi graffi sulla parte inferiore, comunque invisibili. È fornito con una garanzia completa di tre anni, già tutto configurato, basta collegare e accendere per iniziare a lavorare. La spedizione è gratuita con la consegna prevista entro pochi giorni.

Il conto alla rovescia è iniziato: la Festa delle Offerte Prime si concluderà a mezzanotte. Restano quindi poche ore per scoprire le migliaia di occasioni disponibili su Amazon. Per partecipare all’evento è necessario un abbonamento Prime: se non lo hai ancora fatto, attivare il mese di prova.