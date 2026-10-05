Festa Offerte Prime: questi Mini PC sono scesi al prezzo giusto

Ci sono anche tanti mini PC in sconto per la Festa delle Offerte Prime che ha preso il via su Amazon. Qui è dove passiamo in rassegna le promozioni più interessanti della categoria. Procediamo prendendo in considerazione un modello per ogni marchio, così da coprire tutti i brand più importanti e diverse fasce di prezzo.

I migliori Mini PC in sconto per l’evento Amazon

Il primo che segnaliamo è NiPoGi AM06 PRO, protagonista con un’offerta dedicata. Ha in dotazione il processore АMD Ryzen 5 7430U, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

Unità AMD Ryzen 7 8845HS, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB per GMKtec K8 Plus. Lo trovi in sconto sull’e-commerce con un voto medio molto alto (4,7/5) ottenuto nelle recensioni.

Design compatto per BMAX B3 Pro, oggi in promozione su Amazon. Integra una CPU Intel N4500, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. È perfetto se cerchi un modello economico.

Passiamo ad ACEMAGIC M5 e alla sua offerta dedicata. Le prestazioni sono da top di gamma con Intel Core i7-14650HX, 32 GB i RAM e SSD da 1 TB.

Concludiamo con GEEKOM IT13 e la sua ultima (ma non meno importante) promozione di oggi. È pronto per l’intelligenza artificiale grazie all’unità Intel Ultra 9 185H, affiancata da 32 GB di RAM e SSD da 1 TB.

L’edizione 2026 della Festa delle Offerte Prime andrà avanti per 48 ore, martedì 6 e mercoledì 7 ottobre. Attiva la prova gratis di 30 giorni dell’abbonamento Prime per partecipare all’evento su Amazon e risparmiare.