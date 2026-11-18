La Settimana del Black Friday su Amazon è arrivata per tendere una mano a chi sta cercando un nuovo Mini PC da mettere sulla scrivania. Abbiamo selezionato i migliori modelli in sconto, aiutando così a risparmiare in un periodo che vede i prezzi dei computer aumentare a causa della crisi delle memorie. Ti proponiamo qui le offerte più interessanti già online.

Black Friday: i migliori Mini PC in sconto su Amazon

Partiamo con GEEKOM A8, perfetto per la produttività e non solo. Oggi lo trovi protagonista di un’ottima promozione nella versione con processore AMD Ryzen 7 8745HD, 16 GB di RAM DDR5 (espandibile), SSD da 1 TB (espandibile) e supporto all’output con risoluzione fino a 8K.

Stesso marchio, specifiche diverse per GEEKOM IT12, che nel suo design compatto nasconde l’unità Intel Core Ultra 5 125U affiancata da 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Lo trovi in offerta per il Black Friday che ha già preso il via su Amazon.

Passiamo a BMAX B9 Power: un nome un programma. È in forte sconto nella configurazione con Intel Core i9 12900H, ben 32 GB di RAM e SSD da 1 TB.

È molto interessante anche GMKtec K8 Plus, adatto a ogni scrivania e in promozione sull’e-commerce. Tra le specifiche segnaliamo il processore AMD Ryzen 7 8845HS, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Chi cerca un modello economico può puntare su NiPoGi Pinova P2, che nonostante il suo prezzo accessibile ha dalla sua caratteristiche di tutto rispetto come il processore AMD Ryzen 7330U, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB e il sistema operativo Windows 11 Pro.

Da segnalare anche ACEMAGIC M1, di un altro marchio leader della categoria. Lo trovi in forte sconto con AMD Ryzen 7 7735JD, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Chiudiamo con un ricondizionato: Dell OptiPlex 3050, per l’occasione protagonista di un’offerta dedicata. È un mini tower con Intel Core i7-6700T, 16 GB di RAM e SSD da 240 GB.

È iniziata la lunga Settimana del Black Friday: fino all’appuntamento del 30 novembre con il Cyber Monday, su Amazon troverai migliaia di sconti in tutte le categoria. Tutti possono approfittarne, non servono abbonamenti.