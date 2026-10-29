 Il mouse di McDonald's a forma di patatine è già sold out
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Il mouse di McDonald's a forma di patatine è già sold out

Si chiama Fry Mark ed è il mouse di McDonald's ispirato al box delle patatine: oltre il 60% della plastica da vecchi giocattoli Happy Meal.
Il mouse di McDonald's a forma di patatine è già sold out
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Si chiama Fry Mark ed è il mouse di McDonald's ispirato al box delle patatine: oltre il 60% della plastica da vecchi giocattoli Happy Meal.
McDonald's (Google Traduttore)
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C’è un’iniziativa lanciata da McDonald’s esclusivamente in Cina, ma che vale comunque la pena segnalare per quanto curiosa. È quella relativa a un mouse realizzato in collaborazione con Lenovo. Si chiama Fry Mark e costava 99 yuan (circa 13 euro al cambio, più 18 punti fedeltà). Utilizzare il passato è d’obbligo: è infatti stato prodotto in un’edizione limitata da sole 4.000 unità ed è andato quasi subito sold out al lancio del 22 ottobre, come si può facilmente immaginare. Niente da fare, non lo si trova nemmeno su eBay o su altri marketplace.

Fry Mark è il mouse di McDonald’s che non puoi comprare

Il design è particolare, chiaramente ispirato a quello dei box di patatine fritte da ordinare nella catena di fast food. E oltre il 60% dell’involucro in plastica è stato ottenuto dal riciclo di vecchi giocattoli degli Happy Meal, fusi per recuperare il materiale. La natura sostenibile del progetto è testimoniata anche dal fatto che è stato venduto all’interno di un packaging composto esclusivamente da cartone, includendo una custodia in tessuto per il trasporto.

Fry Mark, il mouse di McDonald's

Potrebbe non essere il più ergonomico dei mouse in circolazione, ma è difficile immaginare che qualcuno lo abbia comprato per usarlo tutto il giorno alla scrivania. È più un pezzo da collezione. Tra le altre caratteristiche in dotazione ci sono la possibilità di scegliere tra la connettività Bluetooth, attraverso il dongle integrato oppure il collegamento via cavo, e una batteria interna da 380 mAh da ricaricare tramite porta USB-C.

Un accessorio indispensabile? No. Una mossa di marketing efficace? Assolutamente sì, decisamente più azzeccata di quella che lo scorso anno ha visto l’azienda realizzare uno spot natalizio con l’AI. Il filmato è stato rimosso non appena qualcuno ai piani alti si è reso conto dell’accoglienza decisamente poco calorosa. Lo mettiamo comunque in streaming qui sotto. Non è dato sapere se la catena la replicherà altrove iniziative simili.

Fonte: McDonald's (Google Traduttore)

Pubblicato il 29 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
29 ott 2026
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