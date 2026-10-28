Super Mouse è il mouse con display touch che piace a Kickstarter

Proprio nei giorni in cui Apple annuncia il suo primo MacBook con display touch, c’è chi lancia una campagna crowdfunding con l’obiettivo di rivoluzionare una periferica rimasta per quasi 60 anni sostanzialmente uguale a se stessa: il mouse. L’idea di Super Mouse è di trasformarla in qualcosa di più, integrando un display touch da 3,1 pollici con risoluzione 720×720 pixel e rendendolo altamente personalizzabile.

Metti un display touch nel mouse: Super Mouse

Compatibile con Windows e macOS, può essere configurato via software (Flow App) in modo da mostrare un’interfaccia diversa in base all’applicazione aperta e in primo piano. All’occorrenza, il pannello può diventare un trackpad, mostrare un tastierino numerico, pulsanti per l’esecuzione di azioni e macro o una tastiera swipe per digitare rapidamente parole senza sollevare il dito. Non mancano poi i classici pulsanti fisici, compresa la rotella di scorrimento centrale.

Ancora, ci sono un giroscopio per rilevare i movimenti (anche inclinandolo) e il supporto alla dettatura dei testi, attraverso il microfono integrato. Secondo la descrizione, può interpretare oltre 90 lingue e l’audio acquisito è elaborato in locale, con la piena tutela della privacy. A racchiudere il tutto è un design con dimensioni 109x91x29 millimetri che in qualche modo richiama alla mente i mouse di un tempo, dal peso complessivo pari a 95 grammi. Nella confezione è incluso il cavo USB-C: non è wireless, richiede un’alimentazione continua e un costante scambio di dati con il computer.

La campagna di crowdfunding lanciata su Kickstarter da Arctic Fox Technologies è partita decisamente bene, raccogliendo l’equivalente di oltre 22.000 euro con ancora 41 giorni a disposizione. L’obiettivo iniziale era di soli 4.495 euro. Super Mouse è proposto in questa fase al prezzo di 199 dollari, in sconto rispetto ai 249 dollari che saranno di listino. Le prime unità saranno spedite agli acquirenti a partire dal febbraio 2027. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata (link a fondo articolo).