AMD Ryzen 5 con 16GB di RAM e SSD da 512GB in un Mini PC spettacolare

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Mini PC: occupa poco spazio senza trascurare le prestazioni

Chi cerca un Mini PC probabilmente lo fa per avere un computer più piccolo che occupa meno spazio e sia comunque più personalizzabile rispetto a un portatile. Nonostante la sua compattezza non rinuncia alle prestazioni e monta infatti il potente processore AMD Ryzen 5 6600H con 6 core e 12 thread. Il sistema operativo è Windows 11 Pro e ci sono 16 GB di RAM LPDDR5 che sono molto più veloci rispetto alla precedente generazione.

La scheda grafica integrata è una AMD Radeon 660M che, benché non sia per il gaming, garantisce ottime performance per tutto il resto. Troviamo inoltre un SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe da 512 GB con una velocità di trasferimento dati fino a 5000 MB/s che garantisce anche un avvio molto veloce. Potrai collegare fino a 3 monitor contemporaneamente usando le porte HDMI, USB Type-C e DisplayPort. Puoi sfruttare la connnessione internet veloce con la WiFi 6 e abbinare i dispositivi come cuffie e controller con la tecnologia Bluetooth 5.3.

Ci sarebbero altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e l’offerta potrebbe sparire a momenti. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo Mini PC con AMD Ryzen 5 a soli 462,97 euro, invece che 599,90 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.