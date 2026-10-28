MacBook Pro OLED touch con logo luminoso? Il teaser del CEO

Solo cinque secondi, in cui all’apparenza non si vede sostanzialmente nulla di concreto, ma utili a ricordare a tutti che sta arrivando il nuovo MacBook Pro con display OLED touch. È il teaser appena pubblicato da John Ternus, CEO di Apple, sul proprio account X. Eccolo.

https://t.co/2XsfEhVRJH — John Ternus (@johnternus) October 28, 2026

Sta arrivando il MacBook Pro OLED touch

Nella breve clip si nota un faro proiettare l’immagine della mela morsicata su una superficie scura, simile al muro di un edificio. Sullo sfondo, sfocati e in lontananza, quelli che sembrano essere dei grattacieli. Lo stile è un po’ quello che richiama alla mente Batman e le strade di Gotham City. L’ipotesi più probabile è quella di assistere al ritorno del logo illuminato sul retro della scocca, diventato in passato un tratto distintivo della linea, ma assente da ormai quasi un decennio su tutti i modelli commercializzati.

L’appuntamento è fissato per le prossime ore con la presentazione ufficiale. Stando alle previsioni, dovrebbe andare in scena quando in Italia saranno le 19:00. Prosegue così la ricca settimana di annunci in cui Apple ha già svelato il nuovo iPad mini con display OLED, il MacBook Pro da 14 pollici con chip M6 e l’evoluzione dell’all-in-one iMac.

Una curiosità. I MacBook che avevano il logo illuminato sulla scocca non utilizzavano un LED dedicato, ma sfruttavano la retroilluminazione del display per farlo. La dotazione di nuovi pannelli e alcune decisioni prese sul fronte del design hanno portato a eliminare questa caratteristica prettamente estetica.

Manca ormai solo l’annuncio ufficiale. Ricordiamo che Ternus ha anticipato l’arrivo della fotocamera con apertura variabile sugli iPhone 18 Pro, a poche ore dall’ufficialità, con un teaser del tutto simile. Potrebbe trattarsi di una consuetudine voluta dal CEO stesso e che vedremo in occasione di tutti i lanci, da qui in avanti.