Kit HDMI wireless: collega monitor e TV senza cavi, fino a 50m

Portare il segnale video di un computer su un televisore o un proiettore non è complicato quando i due dispositivi sono vicini. Le cose cambiano quando la sorgente si trova dall’altra parte della stanza, in una sala riunioni o comunque in una posizione nella quale far passare un lungo cavo HDMI risulta poco pratico. È proprio in questi scenari che entra in gioco il kit HDMI wireless di Techly, che permette di trasmettere audio e video in modalità wireless fino a 50 metri.

UNBOXING E INSTALLAZIONE

Il kit si presenta con dimensioni particolarmente contenute. Trasmettitore e ricevitore misurano 72,35 x 24,3 x 11 mm e sono realizzati in ABS nero, con un formato che ricorda quello di una chiavetta HDMI. Il peso complessivo dichiarato è di 112g, quindi si tratta di una soluzione facilmente trasportabile e utilizzabile anche in mobilità, ad esempio insieme a un notebook.

All’interno della confezione troviamo:

un trasmettitore HDMI;

un ricevitore HDMI;

due cavi USB-A/USB-C per l’alimentazione;

il manuale utente.

Il trasmettitore va collegato direttamente alla porta HDMI della sorgente, mentre il ricevitore trova posto sull’ingresso HDMI di TV, monitor o proiettore. Entrambi integrano inoltre indicatori luminosi che permettono di verificare rapidamente lo stato del collegamento e, sul ricevitore, anche la qualità del segnale wireless.

Normalmente trasmettitore e ricevitore arrivano pronti per essere utilizzati. Il manuale prevede comunque una procedura di associazione manuale, tenendo premuto per circa cinque secondi il pulsante sul ricevitore si entra nella modalità di pairing, per poi fare la stessa cosa sul pulsante del trasmettitore. Con una pressione breve sul trasmettitore è inoltre possibile interrompere e riattivare il mirroring.

SPECIFICHE E VANTAGGI RISPETTO AL CAVO

Il kit Techly utilizza lo standard HDMI 1.3 ed è compatibile con HDCP 1.2. La risoluzione massima supportata è 1920 x 1080 a 60 Hz, con audio veicolato attraverso HDMI. La banda dati dichiarata raggiunge 4,95 Gbps, mentre la trasmissione wireless utilizza gli standard 802.11 a/n sulla frequenza di 5 GHz.

La distanza massima dichiarata arriva a 50 metri in linea di vista. È un dato importante, perché muri, ostacoli e interferenze possono inevitabilmente ridurre la portata effettiva. Il kit è pensato per una connessione uno a uno, quindi un trasmettitore comunica con un singolo ricevitore.

Il vantaggio rispetto a un normale cavo HDMI emerge soprattutto quando sorgente e schermo sono distanti o quando far passare un cavo sarebbe complicato. In una sala riunioni, ad esempio, si può collegare un notebook posizionato sul tavolo a un televisore installato a parete senza attraversare la stanza con diversi metri di cavo. Lo stesso principio può essere utile con un proiettore montato a soffitto, in un’aula, durante una presentazione o per collegamenti temporanei in occasione di eventi.

Il supporto al Full HD a 60 Hz permette infatti di mantenere una buona fluidità nella maggior parte degli utilizzi tradizionali.

Techly Extender HDMI Wireless 5G 50m IDATA HDMI-WL104è disponibile su Techly.it a 116,80 euro.

in collaborazione con Techly.it