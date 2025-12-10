Il disastroso spot AI di McDonald's per Natale (ora offline)

È il periodo più terribile dell’anno , si apre così lo spot di Natale lanciato da McDonald’s nei Paesi Bassi (e che non vedremo mai nel resto del mondo). Come dar torto alla catena di fast food, considerando l’esito disastroso della campagna: una valanga di critiche e video rimosso dal canale ufficiale YouTube, ma lo trovate comunque di seguito.

McDonald’s ha pubblicato e rimosso il suo spot AI per Natale

Tutto è andato storto, a partire dall’intento di dipingere le festività come un periodo nero a cui sopravvivere chiudendosi in un ristorante della catena: la canzoncina si conclude con E nascondetevi da McDonald’s fino a gennaio . Come se non bastasse, ci sono le sequenze del video generate dall’AI. E pensare che sarebbe bastato guardare all’esempio di Coca-Cola, capace di imparare dai propri errori.

Tra le scene migliori/peggiori ci sono una bufera di neve che investe un coro natalizio e la slitta Babbo Natale imbottigliata nel traffico con tanto di renne. Ancora, chi si schianta perdendo l’equilibrio su una pista di pattinaggio, rimane appeso alle luminarie o è trascinato dalle porte di un tram, una serie di incidenti domestici, parenti troppo invadenti e blackout elettrici.

La realizzazione è stata curata dall’agenzia TBWA\Neboko, con la direzione di The Sweetshop e la collaborazione del team marketing di McDonald’s Netherlands. A poco è servito il chiarimento per cercare di riparare. Secondo il comunicato, l’intenzione era solo quella di rappresentare dicembre come un mese molto impegnativo per tutti. Ormai la frittata era fatta.

Vogliamo dare alle persone qualcosa da aspettare con ansia ogni giorno, non solo nelle tradizionali date di punta. E questa campagna dà vita all’idea in un modo nuovo.

The Sweetshop ha aggiunto di aver lavorato per sette settimane per ottenere il risultato andato online. Al processo creativo hanno partecipato esperti nell’utilizzo dell’AI e non solo, occupandosi anche della post-produzione.