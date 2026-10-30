Tutti vogliono il portatile economico, e Intel ha finito i chip...

Nel mondo dei computer il lusso non è più il processore top di gamma. È trovare qualcosa di decente a un prezzo ragionevole. Intel lo sa bene… I suoi chip più economici sono praticamente esauriti. Tutti.

Intel, chip Wildcat Lake esauriti: boom dei portatili economici

Durante l’ultima conferenza sui conti, il CEO Lip-Bu Tan ha spiegato che la domanda per i chip Wildcat Lake, quelli pensati per chi fa attenzione al prezzo, supera l’offerta. Il direttore finanziario David Zinsner ha parlato di una crescita significativa e di un tempismo perfetto, perché sono chip ottimizzati sui costi e in questo momento tutti guardano proprio lì.

Si capisce il motivo. Con la RAM e altri componenti sempre più cari, i prezzi dei PC sono saliti per mesi, e chi doveva comprare un portatile ha cominciato a farsi due conti.

I Wildcat Lake sono presenti nei nuovi Windows economici che rispondono al MacBook Neo, come il nuovo Dell XPS 13 o l’HP Omnibook 5 14. I prezzi di partenza sono amichevoli. Il rovescio della medaglia, spesso, è la memoria: 8 GB di RAM, con cui Windows tende ad arrancare. Il portatile costa poco, certo.

La carestia di memoria si trascinerà per anni

Interpellato sulle forniture di memoria, Zinsner non è assolutamente ottimista per l’anno prossimo. Per vedere se le cose migliorano bisognerà aspettare il 2028, ma secondo lui nel 2027 non cambierà nulla. Sembra un pessimismo cupo, e invece è quasi consolante rispetto a SK Hynix, che prevede una penuria di RAM destinata a trascinarsi fino al 2030. Quattro anni di attesa contro due, una gara a chi promette il futuro meno grigio, e Intel non vince nemmeno questa.

Colpa dell’AI, ma ci sarà un Rinascimento

Tan ha riconosciuto il rallentamento della domanda di PC. L’industria, ha detto, sta attraversando una delle più gravi carenze di forniture della sua storia, trascinata dalla domanda senza precedenti per la superintelligenza, cioè l’AI. Ovvero, i data center stanno divorando i chip di memoria come a un buffet, e per i portatili restano le briciole.

Zinsner, però, scommette su un “rinascimento” dei PC. Una previsione incoraggiante, anche se viene da chiedersi quanto possa essere entusiasmante un futuro fatto di computer con soli 8 GB di RAM…