Windows 11 con feedback aptico: vibrazione per il mouse

È in arrivo su Windows 11 una funzionalità dedicata al feedback aptico dei mouse. A scoprirla e segnalarla è una fonte autorevole e attendibile come phantomofearth, che racconta di averla individuata nelle ultime build di anteprima del sistema operativo, rilasciate da Microsoft agli Insider presenti nei canali Dev e Beta.

Feedback aptico per i mouse su Windows 11

Lo screenshot qui sotto è estratto dal post su X del rumor. Fa riferimento a segnali aptici , spiegando anche in cosa consiste: Senti leggere vibrazioni quando agganci le finestre, allinei gli oggetti e altro . Si tratterà di un’opzione introdotta nelle impostazioni che l’utente sarà libero di attivare o disattivare a piacimento, scegliendo inoltre l’intensità della vibrazione (da 1 a 5).

La domanda a questo punto è: quali mouse supportano il feedback aptico? Ci risulta che l’unico in commercio con questa caratteristica al momento sia il Logitech MX Master 4, presentato a fine settembre, un dispositivo top di gamma venduto al prezzo di 129,99 euro.

phantomofearth è lo stesso insider che nelle scorse settimane ha anticipato per primo l’arrivo dell’aggiornamento 26H1 destinato a Windows 11, in esclusiva per i computer con Qualcomm Snapdragon X2 Elite. La conferma ufficiale è arrivata nel fine settimana con la pubblicazione della prima build da parte di Microsoft.

Oltre ai mouse, il feedback aptico potrà essere riprodotto anche su trackpad e touchpad, naturalmente se il portatile integra la componente hardware necessaria per generare la vibrazione, come nel caso dei modelli Surface Laptop 7 e Surface Laptop Studio.

Secondo il sito Windows Central si tratta di una funzionalità in sviluppo fin dal 2022, ma fino a oggi tenuta da parte, forse proprio per aspettare che arrivassero sul mercato dispositivi in grado di supportarla. L’obiettivo, in un certo senso, è replicare quella modalità di interazione a cui siamo già abituati su smartphone e tablet oltre che con i joypad delle console videoludiche.