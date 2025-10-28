Windows 11 26H1 in arrivo, ma solo per pochi PC

La strategia di Microsoft inerente agli aggiornamenti dei suoi sistemi operativi non è sempre chiara e lineare. Anzi, a tratti sembra imperscrutabile. Lo sarebbe ancor di più in caso di conferma di un rumor che merita di essere segnalato: proviene da una fonte autorevole come phantomofearth, insider solitamente molto preciso nell’azzeccare le mosse future della software house. Fa riferimento all’arrivo di Windows 11 26H1, precisando però che l’update non sarà destinato a tutti i PC.

Microsoft al lavoro su Windows 11 26H1

In un post (link a fondo articolo) ha anticipato che questa nuova versione dell’OS dovrebbe essere destinata ad accompagnare il lancio dello Snapdragon X2 Elite, chip con architettura Arm presentato da Qualcomm nelle scorse settimane. Non è previsto il suo rilascio sui computer esistenti, che riceveranno invece il pacchetto 26H2 nella seconda metà dell’anno.

La fonte dell’indiscrezione sottolinea poi che le novità introdotte dalla 26H1 in Windows 11 non riguarderanno solo l’intelligenza artificiale, senza però svelare ulteriori dettagli. Rispondendo alla domanda di un utente, ha poi sottolineato che non si tratterà comunque di un major update.

Come si può immaginare, per il momento da Microsoft non giungono conferme né smentite. Con tutta probabilità, ne sapremo di più con l’arrivo delle prossime build d’anteprima nei canali del programma Insider. Va detto che l’introduzione di una release destinata solo a pochi prodotti contribuirebbe ad accentuare ancora di più il problema legato alla frammentazione tra le varie edizioni del sistema operativo.

Tornando allo Snapdragon X2 Elite, effettivamente la tempistica di lancio coinciderebbe. Nello stesso comunicato di Qualcomm si legge che i primi prodotti a integrarlo sono attesi sul mercato nella prima metà del 2026. Tra i punti di forza del chip figurano il processo a 3 nanometri, CPU con un massino di 18 core, GPU con gestione di tre monitor 5K, NPU da 80 TOPS per l’AI, supporto a reti 5G e Wi-Fi 7, Bluetooth 5.0 e gestione avanzata della memoria.