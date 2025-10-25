Windows 11 25H2: novità per ricerca e test memoria

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26220.6982 (KB5067109) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La versione preliminare del sistema operativo include tre nuove funzionalità che riguardano la ricerca, la dettatura vocale e la diagnosi della memoria. Le stesse novità sono presenti nella build 26120.6982 (KB5067109) di Windows 11 24H2 rilasciata nel canale Beta.

Nuove funzionalità in test

La prima novità si chiama Copy & Search (Copia e Cerca). La funzionalità permette di cercare il testo copiato negli appunti (clipboard) con un singolo clic. Dopo aver selezionato il testo in app, pagina web o documento verrà mostrata l’icona “incolla” nel campo di ricerca nella barra delle applicazioni. Con un clic sull’icona verrà incollato e cercato il testo.

La seconda novità è esclusiva per i Copilot+ PC. Nelle impostazioni della dettatura vocale è possibile scegliere il tempo di attesa prima dell’esecuzione dei comandi (tra 0,1 e 3 secondi). Ciò permetterà un migliore riconoscimento della voce quando l’utente parla velocemente o lentamente.

L’ultima novità è molto utile per individuare problemi della memoria. In caso di crash o riavvio inatteso, Windows 11 suggerirà una scansione che verrà effettuata al successivo riavvio (dura circa 5 minuti). Il tool di diagnosi della memoria potrebbe rilevare eventuali problemi. Non funziona sui dispositivi arm64, sistemi con protezione amministratore e BitLocker senza Secure Boot.

Microsoft ha introdotto anche miglioramenti nelle impostazioni. La card dei dispositivi mostra informazioni più chiare. Aggiornata anche la pagina Informazioni sul sistema . Aggiunto infine lo scrolling ai risultati delle ricerche nel flyout (non occorre aprire una pagina separata).

Altri miglioramenti riguardano Click to Do (Copilot+ PC), menu Start, Esplora file, barra delle applicazioni e Windows Studio Effects. A proposito del menu Start, entro fine mese arriverà il nuovo layout in Windows 11 25H2 e 24H2.