Windows 11: nuovo menu Start per 25H2 e 24H2

Microsoft ha annunciato la disponibilità delle build 26100.7015 e 26200.7015 (KB5067036) di Windows 11 24H2 e 25H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Il lungo elenco di novità include anche il nuovo menu Start. Gli utenti troveranno tutte le funzionalità nell’aggiornamento opzionale della prossima settimana e in quello obbligatorio dell’11 novembre.

Novità in arrivo per Windows 11

Windows 11 25H2, disponibile dal 30 settembre, non ha introdotto particolari novità. Doveva debuttare il nuovo menu Start, ma non era ancora pronto. Dopo una lunga attesa e vari test arriverà finalmente sui computer degli utenti (anche quelli fermi a Windows 11 24H2). Microsoft ha aggiornato il layout con quattro cambiamenti.

La sezione Tutto mostra l’intero elenco delle app installate. È possibile inoltre scegliere la visualizzazione in categorie e a griglia. Nel primo caso, le app vengono raggruppate per argomento, mentre nel secondo sono mostrate in ordine alfabetico con icone disposte in orizzontale. Il layout è dinamico, quindi ci saranno più colonne di app preferite, elementi consigliati e categorie sugli schermi di maggiori dimensioni. Infine, alla destra del campo di ricerca è stato aggiunto un pulsante che permette di mostrare/nascondere la colonna aggiuntiva di Phone Link (Collegamento al telefono).

Le due build includono novità anche per i Copilot+ PC. L’agente AI nelle impostazioni supporta il francese. Microsoft ha inoltre migliorato Click to Do. Nel prompt box vengono suggeriti input per Copilot, è possibile usare l’app Copilot per tradurre il testo selezionato e ci sono le conversioni di unità per lunghezza, volume, area, altezza, velocità e temperatura. Click to Do può infine rilevare le tabelle e inviarle ad Excel per la modifica.

Due novità anche per Esplora file. Gli utenti che accedono a Windows 11 con un account Microsoft vedranno i comandi “Apri posizione” e “Chiedi a Copilot” quando posizionano il puntatore del mouse sui file. Anche gli utenti con account locale vedranno invece i file suggeriti (usati più spesso, recentemente scaricati o aggiunti alla galleria).

Ci sono infine due novità per la barra delle applicazioni. Microsoft ha cambiato i colori dell’icona della batteria per indicare lo stato di carica. Posizionando il puntatore del mouse sull’icona di un’app aperta viene invece mostrato il pulsante “Condividi con Copilot“. Cliccando sul pulsante, Copilot analizzerà e descriverà il contenuto visualizzato nell’app.