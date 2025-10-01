Windows 11 25H2 (2025 Update) è arrivato: eccolo in download

L’attesa è finita, il Windows 11 25H2 è ufficialmente disponibile. Microsoft ha annunciato l’avvio della distribuzione per il 2025 Update. Non si tratta certo di un aggiornamento rivoluzionario rispetto alla versione precedente 24H2, non porta con sé grandi cambiamenti in termini di funzionalità, ma è pur sempre il pacchetto annuale più importante per il sistema operativo. Vediamo come scaricarlo è installarlo.

Il metodo scelto per il rollout è lo stesso degli aggiornamenti mensili: Windows Update. Per riceverlo automaticamente il prima possibile è necessario aver attivato l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili”.

È un download dalle dimensioni molto contenute (meno di 200 kB). Va infatti ricordato che 25H2 è un enablement package che si limita ad abilitare codice già presente nel PC.

Nel caso in cui con questo metodo il 2025 Update non dovesse ancora risultare disponibile, si può ricorrere all’utility Controllo integrità PC Windows, presente sul sito ufficiale di Microsoft. Una volta aperta, premere “Controlla ora” e attendere la fine del controllo (solitamente impiega pochi secondi).

Se l’esito restituito è positivo, si può procedere al download dell’Assistente per l’installazione di Windows 11, sempre dal sito ufficiale. Una volta installato, seguire i passaggi mostrati a schermo per procedere. Attenzione: in questo caso il PC scarica l’intera ultima versione disponibile del sistema operativo (circa 3 GB) e 30 minuti dopo termine del processo esegue un riavvio forzato. Si sconsiglia dunque di eseguire questa procedura mentre si sta lavorando.

L’ultimo metodo che segnaliamo è quello che passa dal Media Creation Tool, ancora una volta disponibile sul sito ufficiale. Permette di scegliere tra opzioni come un’installazione pulita direttamente sul computer, la creazione di un drive USB da cui far partire il processo o di un’immagine ISO.

La versione 25H2 di Windows 11 sarà supportata ufficialmente da Microsoft fino al 12 ottobre 2027. Tra le poche novità che introduce ce n’è una riguardante il menu Start. La software house ha confermato che non comparirà fin da subito, ma che sarà abilitata progressivamente a partire dalle prossime settimane.