 Windows 11 25H2: speed test della connessione
La nuova build 26220.6760 di Windows 11 25H2 include due novità principali, tra cui il tool che permette di testare la velocità della connessione.
Gemini

Contemporaneamente all’aggiornamento opzionale per Windows 11 24H2, Microsoft ha rilasciato la nuova build 26220.6760 (KB5065793) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Tra le nuove funzionalità c’è lo speed test della connessione Internet. Le stesse novità sono incluse nella build 26120.6760 (KB5065793) per Windows 11 24H2 disponibile nel canale Beta.

Novità della build 26220.6760

Esistono diversi servizi online per testare la velocità della connessione, tra cui il noto Speedtest di Okla. Microsoft ha deciso di integrare una specifica funzionalità direttamente nel sistema operativo. Dopo aver installato la build 26220.6760 di Windows 11 25H2 o la build 26120.6760 di Windows 11 24H2, gli Insider troveranno una nuova voce nel sistem tray.

Nel menu che viene mostrato cliccando con il tasto destro del mouse sull’icona della rete è stata aggiunta l’opzione “Perform speed test” (Esegui test di velocità). È possibile quindi verificare se le prestazioni sono quelle promesse dal provider Internet o se ci sono rallentamenti. Il tool, che può essere lanciato anche dalle pagine relative alla connessione nelle impostazioni, viene visualizzato nel browser predefinito.

Widows 11 25H2 speed test

La seconda novità è riservata ai Copilot+ PC. Nel box di ricerca in Esplora file è ora presente l’icona di una lente di ingrandimento e la scritta “Try describing an image or file”. Questa modifica chiarisce meglio che gli utenti possono cercare file o immagini indicando una descrizione testuale, invece del nome, sfruttando la funzionalità Windows Search potenziata dall’intelligenza artificiale.

Con la nuova build sono stati anche risolti numerosi bug, tra cui quelli relativi a Click to Do, barra delle applicazioni, Esplora file, schermata di login e Windows Update.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 30 set 2025

30 set 2025
