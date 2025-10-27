Microsoft migliora la modalità scura su Windows 11 (era ora)

C’era una volta Windows 10, quando attivare la modalità scura richiedeva praticamente una laurea in ingegneria informatica, Task Scheduler aperto e la pazienza di Giobbe. Parliamo di dieci anni fa, quando la dark mode era già l’impostazione predefinita di Windows Phone (2011, per chi tiene il conto), ma Microsoft sembrava aver dimenticato che anche i computer desktop esistono e che le persone li usano pure di notte.

Windows 11 migliora finalmente il supporto alla modalità scura

Da allora è passata un’eternità. Windows 10 è finito nella cripta dei sistemi operativi defunti, eppure solo ora Microsoft ha deciso di prendersi cura di chi non vuole essere accecato dallo schermo ogni volta che apre una finestra di dialogo.

Sì, ok, Esplora file ha una modalità scura. Ma chiamarla “modalità scura”, è un parolone. Fino a poco tempo fa, ogni volta che si apriva un menu o una finestra di dialogo, lo schermo si illuminava all’improvviso con un bianco accecante. E quel lampeggio bianco quando si apre una nuova scheda, dove lo mettiamo?

Ora però Windows 11 sta ricevendo il supporto della modalità scura per parti dell’interfaccia che sembravano condannate a rimanere luminose fino alla fine dei tempi. La finestra di dialogo Esegui, le opzioni Cartella, le azioni comuni come copia e sposta. Tutto riceve finalmente varianti dark degne di questo nome.

Il sistema operativo diventa improvvisamente più utilizzabile di notte e visivamente coerente, due aggettivi che fino a ieri sembravano incompatibili con Windows. Certo, per ora questa funzione è disponibile solo per gli utenti di Windows Insider nei canali Dev e Beta, e Microsoft la sta distribuendo con la velocità di una lumaca, ma almeno è un inizio.

Attenzione però, siamo ancora lontani anni luce dalla perfezione. Molte sezioni continuano a ignorare bellamente la modalità scura, e poi ci sono abomini come Windows Tools, dove la dark mode e la light mode si fondono in un’interfaccia veramente poco piacevole. Il Pannello di controllo rimane parzialmente cieco alla modalità scura. C’è ancora una montagna di lavoro da fare, ma almeno adesso vediamo progressi tangibili.

Quando arriverà il cambio automatico del tema?

E poi c’è il cambio automatico del tema, quella funzione che praticamente tutti gli altri sistemi operativi hanno implementato già da anni. Windows 11? Niente. Zero. Nada. Nel frattempo, il team di PowerToys ha preso la situazione in mano introducendo il modulo Light Switch, che almeno fa qualcosa. Non è elegante come averlo integrato nell’app Impostazioni, ma meglio di niente.

Microsoft, se stai ascoltando, non fermarti. Non lasciare Windows 11 con questa modalità scura mezza cotta a marcire per un’altra decade. Con la gente sempre più stanca del profluvio di funzioni AI inutili, rendere il sistema operativo più coerente e bello da vedere in modalità scura sarebbe un regalo che molti apprezzerebbero.