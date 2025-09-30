 Logitech MX Master 4 è il primo mouse con feedback aptico
Logitech MX Master 4 è il primo mouse con feedback aptico

Destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per i mouse wireless, Logitech MX Master 4 integra il feedback aptico e altre novità.
Logitech MX Master 4 è il primo mouse con feedback aptico
Destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per i mouse wireless, Logitech MX Master 4 integra il feedback aptico e altre novità.

Il mercato dei mouse wireless non è certo povero di alternative e l’annuncio di un nuovo modello rischia inevitabilmente di passare inosservato, ma non quello di Logitech MX Master 4. Le generazioni precedenti hanno saputo conquistare le simpatie (e le scrivanie) di chi passa le proprie giornate di fronte al monitor, con il loro mix ben calibrato di design, precisione e funzionalità. Vediamo quali sono le novità introdotte con il prodotto appena presentato.

Feedback aptico e Actions Ring per Logitech MX Master 4

La caratteristica inedita più importante riguarda senza dubbio la presenza del feedback aptico. Non lo si era mai visto su una periferica della categoria. In breve, trasmette alla mano vibrazioni leggere e personalizzabili per lo scorrimento, la navigazione e la selezione. Per fare un paragone, è un po’ la stessa cosa che avviene con i controller di gioco, qui però al servizio di operazioni come il montaggio video, la progettazione grafica e l’analisi dati.

C’è poi l’Actions Ring, un overlay digitale (attivabile con Logi Options+), offre scorciatoie specifiche e personalizzabili per ogni applicazione, rendendo gli strumenti più utilizzati a portata di mano, in qualsiasi punto dello schermo. L’obiettivo è quelli di far risparmiare tempo fino al 33% e ridurre i movimenti ripetitivi fino al 63%.

Un altro punto di forza, stando a quanto dichiarato da Logitech, è rappresentato dall’autonomia elevata e dall’impiego di un chip ad alte prestazioni che lavora in sinergia con un’antenna ottimizzata, per una connettività due volte più potente rispetto ai modelli precedenti. In dotazione c’è anche il nuovo dongle USB-C.

Sostenibilità, compatibilità e prezzo

In linea con il trend del momento, è attendo all’ambiente: realizzato con almeno il 48% di plastica riciclata certificata post-consumo, rotella laterale in alluminio a basse emissioni e batteria composta al 100% da cobalto riciclato. L’imballaggio è in carta certificata FSC. Di seguito un riepilogo delle principali specifiche tecniche in dotazione al mouse.

  • MagSpeed Scroll Wheel: consente di scorrere fino a 1.000 linee al secondo, velocizzando ogni attività;
  • sensore da 8.000 DPI: garantisce tracciamento fluido e preciso su quasi tutte le superfici, incluso il vetro;
  • clic silenziosi: offrono un feedback tattile confortevole con il 90% di rumore in meno rispetto a MX Master 3, ideali per spazi condivisi e uffici open space;
  • ricarica rapida USB-C: un minuto di carica assicura fino a tre ore di utilizzo, mentre una carica completa dura fino a 70 giorni (cavo non incluso);
  • connessione multi-dispositivo: permette di collegare fino a tre device tra laptop, desktop o tablet e passare da uno all’altro senza interruzioni.

A questo si aggiungono la compatibilità con diversi sistemi operativi e funzioni come il trasferimento di file tramite Logi Options+, con Actions Ring o i pulsanti Easy-Switch.

Il design del nuovo mouse wireless Logitech MX Master 4

Il nuovo Logitech MX Master 4 è disponibile in Italia nelle colorazioni Graphite Charcoal, Offwhite e Black, mentre la variante per Mac è proposta in Pale Grey e Space Black, al prezzo di 129,99 euro con un mese di abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud incluso.

Pubblicato il 30 set 2025

30 set 2025
