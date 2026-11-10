Logitech G G502 X LIGHTSPEED: il mouse da gaming per vincenti

Se sei un appassionato di videogiochi allora sai benissimo quanto un mouse possa fare la differenza tra vincere e perdere una partita e oggi ne puoi avere uno senza fili da gaming straordinario. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il tuo Logitech G G502 X LIGHTSPEED a 92,74 euro, invece che 129,99 euro.

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Logitech G G502 X LIGHTSPEED: domina ogni partita

Con il Logitech G G502 X LIGHTSPEED potrai avere un upgrade notevole e un vantaggio significativo rispetto ai tuoi avversari che faranno fatica a starti dietro. È un mouse senza fili pensato per essere ergonomico ed estremamente rapido nei movimenti garantendo fluidità e permettendoti di muoverti anche senza il classico tappetino.

Possiede ben 13 pulsanti personalizzabili che ti permetteranno di avere tutte le scorciatoie che desideri e adattarle in base al gioco che stai facendo. La rotellina ti permetterà di scorrere velocemente le pagine web e dei documenti, e con il cursore appena sotto poi di modificare a piacimento i DPI che arrivano fino a 25.600. Con la tecnologia wireless LIGHTSPEED la velocità di connessione ha una latenza pari a zero e potrà inoltre avvalerti di ben 140 ore di autonomia senza illuminazione e una ricarica rapida con cavo.

Non tardare perché un’occasione del genere sicuramente scadrà a breve. Per cui fiondati su Amazon e aggiungi al tuo carrello il Logitech G G502 X LIGHTSPEED a 92,74 euro, invece che 129,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.