 Logitech G G502 X LIGHTSPEED: il mouse da gaming per vincenti
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Logitech G G502 X LIGHTSPEED: il mouse da gaming per vincenti

Il mouse da gaming Logitech G G502 X LIGHTSPEED garantisce prestazioni straordinarie che ti aiuteranno a vincere ogni partita.
Logitech G G502 X LIGHTSPEED: il mouse da gaming per vincenti
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Il mouse da gaming Logitech G G502 X LIGHTSPEED garantisce prestazioni straordinarie che ti aiuteranno a vincere ogni partita.
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Se sei un appassionato di videogiochi allora sai benissimo quanto un mouse possa fare la differenza tra vincere e perdere una partita e oggi ne puoi avere uno senza fili da gaming straordinario. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il tuo Logitech G G502 X LIGHTSPEED a 92,74 euro, invece che 129,99 euro.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale, anche se su Amazon non viene indicato, e potrai notare quindi uno sconto superiore al 15% che ti consente di risparmiare più di 37 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

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Logitech G G502 X LIGHTSPEED: domina ogni partita

Con il Logitech G G502 X LIGHTSPEED potrai avere un upgrade notevole e un vantaggio significativo rispetto ai tuoi avversari che faranno fatica a starti dietro. È un mouse senza fili pensato per essere ergonomico ed estremamente rapido nei movimenti garantendo fluidità e permettendoti di muoverti anche senza il classico tappetino.

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Possiede ben 13 pulsanti personalizzabili che ti permetteranno di avere tutte le scorciatoie che desideri e adattarle in base al gioco che stai facendo. La rotellina ti permetterà di scorrere velocemente le pagine web e dei documenti, e con il cursore appena sotto poi di modificare a piacimento i DPI che arrivano fino a 25.600. Con la tecnologia wireless LIGHTSPEED la velocità di connessione ha una latenza pari a zero e potrà inoltre avvalerti di ben 140 ore di autonomia senza illuminazione e una ricarica rapida con cavo.

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Pubblicato il 10 nov 2026

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Michea Elia
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10 nov 2026
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