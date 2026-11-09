Kobo Stack: come caricare gli ebook e sincronizzarli sui dispositivi

Dopo l’acquisto dei libri digitali, Kobo offre un nuovo spazio in cui conservarli. Si chiama Stack ed è un archivio digitale organizzato, accessibile tramite abbonamento mensile. Il debutto avviene, a sorpresa, al di fuori degli Stati Uniti.

Basta caricare ebook e documenti sui server di Kobo, e da lì seguono su ogni dispositivo. Non viaggiano solo i file. Si portano dietro anche il punto in cui si era arrivati, le sottolineature e le note scarabocchiate a margine. Si chiude il libro sul Kobo, si apre l’app sul telefono e la pagina è quella giusta.

Il concetto ricorda Invia a Kindle di Amazon, che permette di caricare ogni genere di file nella libreria Kindle senza spendere un euro. Kobo invece chiede qualche soldo ogni mese. Non è una cifra da dissanguarsi, ma è un po’ triste pagare per ritrovare la propria roba…

Come si caricano i libri

Stack accetta EPUB e PDF fino a 200 MB. Ci sono due strade: Trascinare i file sulla pagina web di Kobo, con il classico drag and drop, oppure inviarli per email a un indirizzo personale che si riceve quando ci si abbona.

Una volta dentro, i documenti compaiono ovunque sia sia collegati con il proprio account: app iOS e Android, sito web ed e-reader.

Per ora la festa è per i modelli recenti: Clara BW, Clara Colour, Libra Colour ed Elipsa 2E. Chi ha un lettore più vecchiotto, dovrà attendere. Il sito di Kobo promette che l’accesso per i dispositivi costruiti tra il 2018 e il 2024 arriverà presto.

Disponibilità

Gli Stati Uniti restano fuori, almeno all’inizio. Lo ha spiegato su Threads il CEO Michael Tamblyn: il lancio parte da Canada, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Spagna. L’Italia per ora non è contemplata.

Si può provare gratis per 90 giorni. Se poi si disdice, scatta un periodo di grazia di 60 giorni in cui scaricare i file e fare il backup, ed esportare note e annotazioni. Allo scadere, tutto viene cancellato in modo definitivo. Non esiste un cestino a cui chiedere pietà.

Il firmware 6.0 e le altre novità

Stack arriva insieme a un grosso aggiornamento, il firmware 6.0, disponibile per ora in beta come aggiornamento facoltativo, in attesa del lancio ufficiale più ampio. Dentro c’è parecchia altra roba: più tessere di biblioteca, per prendere in prestito libri da diverse biblioteche con Libby; minore latenza della penna sui dispositivi che la supportano; caratteri ancora più grandi, per migliorare l’accessibilità e supporto agli EPUB protetti con DRM LCP.